Neue Crossmedia-Kampagne: Wer einen Job will, willhaben!

Österreich (OTS) - willhaben stellt aktuell mit einer neuen Crossmedia-Kampagne, „Wer einen Job will, willhaben!“, die Vielfalt seines Jobangebotes in den Mittelpunkt. Das reichhaltige Portfolio der Plattform umfasst mehr als 17.000 Jobs: Von heiß bis cool, von Vorarlberg bis Wien, von Handwerk bis Marketing – den passenden Job findet man auf willhaben.

Mercedes Krutz, Head of Marketing bei willhaben, zur aktuellen Kampagne: „willhaben ist mit einer monatlichen Gesamtreichweite von mehr als 60 Prozent zum festen Bestandteil des Alltags in unserem Land geworden. Tausende Kauf- und Verkaufsentscheidungen von A bis Z treffen die Österreicherinnen und Österreicher jeden Tag auf willhaben. Dabei erfreut sich insbesondere unsere App, als eine Art ständiger Begleiter, sehr großer Beliebtheit. Neben unserer führenden Position am Marktplatz und unseren starken Immobilien- und Auto-Bereichen, wollen wir auch unsere Position als Job-Marktplatz weiter ausbauen. Die neue Kampagne unterstreicht besonders die Vielfalt unseres Angebotes für ArbeitnehmerInnen und unser enormes Potential für ArbeitgeberInnen in ganz Österreich.“

„Wir stellen für ArbeitgeberInnen eine enorme Reichweite sowie optimale Präsenz zur Verfügung und bringen unser geballtes Employer Branding-Know-how mit ein. Diese breite Palette an hochkarätigen Möglichkeiten möchten wir mithilfe unserer aktuellen Kampagne noch stärker ins Rampenlicht rücken. Egal in welchem Bundesland, in welchem Berufsfeld und in welcher Konstellation – wir bringen die passenden Unternehmen und ArbeitnehmerInnen zusammen“, ist Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben, überzeugt.

Die Kampagne wurde gemeinsam mit den Teams von AANDRS sowie Kaiserschnitt Film realisiert und beinhaltet eine Vielzahl an digitalen Formaten, TV- und Hörfunk-Werbung.



Link zum TV-Spot



Link zum Radio-Spot



CREDITS

Kunde: willhaben

Geschäftsführerin: Sylvia Dellantonio

Marketingleiterin: Mercedes Krutz

Marketing-Team: Matthias Imre, Olgu Bolun, Ralph Wachter, Pamela Graisy

Kreativagentur: AANDRS

Mediaagentur: Mindshare

Filmproduktion: Kaiserschnitt Film

Regie: Deniz Cooper

DoP: Matthias Papst

Szenenbild: Sophie Rieser

Schnitt: Gregor Lehrl

VFX: Jürgen Hackl

Tonstudio: Innenhof Studios

Grading: Mike Bothe

Sprecher: Rafael Haider



