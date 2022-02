Einladung zu VGT-Aktion zum Tag des Schweins: weg mit dem Vollspaltenboden

National Pig Day in den USA am 1. März: Landwirtschaftsministerin Köstinger zwischen Verkehrsschildern „STOP Vollspaltenboden“ oder „Vorrang geben: Stroh“.

Wien (OTS) - Auch am Tag des Schweins will der VGT an das längst schon überfällige Ende der Haltung auf Vollspaltenboden erinnern. Köstinger zeigt weiterhin keine Bereitschaft, ein echtes Verbot dieser Tierquälerei und eineverpflichtende Stroheinstreu ins Auge zu fassen.

VGT-Aktion zum Tag des Schweins: weg mit dem Vollspaltenboden

Landwirtschaftsministerin Köstinger fährt mit einem Bobbycar zwischen Verkehrsschildern, die ein Ende der Haltung von Schweinen auf Vollspaltenboden fordern.

Datum: 01.03.2022, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Ballhausplatz

Ballhausplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2022/news20220228ff.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at