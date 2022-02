Volkshochschule öffnet ab heute wieder ihre Türen

Graz (OTS) - Die Volkshochschule Steiermark ist ab heute, 28. Februar, wieder im Präsenzmodus: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können wieder steiermarkweit vor Ort Kurse besuchen.

Bedingt durch die Corona-Krise mussten die VHS-Kurse großteils vom Präsenzmodus auf Onlineangebote umgestellt oder leider komplett abgesagt werden. Jetzt gibt es aber endlich wieder erfreuliche Nachrichten: „Ab heute starten wieder steiermarkweit Präsenzkurse an den Volkshochschulen“, sagt VHS-Geschäftsführerin Christine Sudy und verweist gleich auf www.vhsstmk.at – die Website der Volkshochschule: "Mit dem digitalen Kursprogramm sind Interessierte stets auf dem aktuellsten Stand. Mit ein paar Klicks tauchen sie ganz unkompliziert ins Kursangebot ein."

Kurse vor der Haustür

An 220 Standorten in der gesamten Steiermark werden Themen wie Bewegung, Gesundheit, Kreativität, Elternbildung, Sprachen, Naturwissenschaften und vieles mehr behandelt – das VHS-Programm bietet für nahezu jeden Geschmack und Wunsch einen Kurs. "Unsere hervorragenden und teils langjährigen Kursleiterinnen und Kursleiter freuen sich darauf, den Teilnehmenden endlich wieder persönlich begegnen zu können", so Sudy.

Achtung, weitersagen!

Die AK als Trägerin der Volkshochschule fördert auch dieses Jahr wieder ihre Mitglieder mit dem 60-Euro-Bildungsscheck pro Halbjahr. AK-Präsident Josef Pesserl: "Wir freuen uns, alle Interessierten wieder vor Ort begrüßen zu dürfen, und halten sie nicht davon ab, jedem davon zu erzählen, dass die Türen der VHS wieder offen sind und der Bildungsscheck darauf wartet, genutzt zu werden!"

Alle Infos unter www.vhsstmk.at

