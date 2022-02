AVISO Hybride Pressekonferenz von Handelsverband & KMU Forschung Austria: Der österreichischer Handel. Zahlen, Fakten, Handelsdaten.

Umfassendste Datenanalyse des Handels zeigt neueste Zahlen zur Branchenstruktur, Umsatz- und Personalentwicklung, Rentabilität und Wertschöpfung. Inkl. EU-Vergleich & Corona-Update.

Wien (OTS) - Seit mehr zwei Jahren befindet sich der heimische Handel in der Corona-Krise. Wie hat sich die Pandemie auf die Umsätze und Beschäftigtenzahlen im Einzelhandel, im Großhandel und im Kfz-Handel ausgewirkt? Wer konnte in der betriebswirtschaftlichen Entwicklung profitieren und welche Sektoren waren besonders stark betroffen? Wie sieht die Branchenstruktur im österreichischen Einzelhandel tatsächlich aus und wird sich der Strukturwandel der letzten Jahre weiterhin fortsetzen? Wie geht es den Handelsbetrieben am Wirtschaftsstandort Österreich im europäischen Vergleich?

Am Donnerstag, 3. März 2022 , werden all diese Fragen beantwortet und die neuesten Zahlen und Statistiken in der detailliertesten Datenanalyse des österreichischen Handels vorgestellt.

Seien Sie ab 09:30 Uhr live vor Ort im Presseclub Concordia oder alternativ im ZOOM-Livestream mit dabei, wenn der Handelsverband und die KMU Forschung Austria gemeinsam das JAHRBUCH HANDELSDATEN 2021 präsentieren – das umfangreichste Handels-Konvolut des Landes mit den neuesten Fakten und einem 360 Grad Blick zur österreichischen Handelslandschaft.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Wolfgang Ziniel | Projektleiter KMU Forschung Austria

| Projektleiter KMU Forschung Austria Ing. Mag. Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im Presseclub Concordia teilnehmen oder die PK online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte zeitnah per Mail an: gerald.kuehberger @ handelsverband.at

Hybride Pressekonferenz: Der österreichische Handel. Zahlen, Fakten, Handelsdaten. Die Branchenanalyse.

Live vor Ort im Presseclub Concordia oder virtuell via ZOOM

(Link wird nach Anmeldung zugeschickt)

Datum: 03.03.2022, 09:30 - 10:15 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

