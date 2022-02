DB Schenker und GENOL ermöglichen nachhaltige Scheibenreinigung aus der Zapfsäule

Einsparung von mehreren Tonnen Kunststoff pro Jahr • Zukunftsweisende Idee vermeidet Plastik und schont die Umwelt • CO2-freier Transport durch DB Schenker eCanter-Lkw

Wien (OTS) - DB Schenker und GENOL statuieren ein grünes Exempel und ermöglichen fortan ein nachhaltiges Auffüllen/Tanken von Scheibenreinigungs-flüssigkeit direkt aus der „Zapfsäule“. Als erster Anbieter in Österreich hat GENOL dafür ein Pilotprojekt an zwei Tankstellen in Bruck an der Leitha und Wilfersdorf gestartet, an denen die Kunden bereits umweltfreundlich und plastikfrei Scheibenreiniger direkt aus der Zapfsäule nachfüllen können. Tatkräftige Unterstützung bekommt der Tankstellenbetreiber & Energielieferant dabei von DB Schenker, der die zukunftsweisende Idee mit einem komplett CO2e-freien Transport der Scheibenreinigungsflüssigkeit durch seine vollelektrischen und emissionsfreien eCanter-Lkw ergänzt. Mithilfe der neuen Befüllungsmethode können jährlich mehrere Tonnen an Plastikflaschen eingespart werden.

„DB Schenker hat sich das Ziel gesetzt, der führende Anbieter grüner Logistik zu werden und die spezifischen Transportemissionen – gemessen in Gramm CO2e pro Tonnenkilometer – bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Es freut uns daher sehr, dass wir GENOL bei diesem revolutionären Projekt unterstützen können und gemeinsam ein starkes Zeichen für eine emissions- und plastikfreie Zukunft setzen“, sagt Maximo Lopez-Alvarez, Senior Vice President Land Transport.

DB Schenker hat die vollelektrischen Leicht-Lkw bereits bei der Zustellung in ganz Österreich im Einsatz und ermöglicht damit einen komplett emissions- und geräuschfreien Warentransport. Die eCanter können mit einer Leistung von 129 kW bis zu 3,2 Tonnen über 100 Kilometer befördern. Bis 2025 will der Kraftstoffexperte GENOL das nachhaltige Tanken von Scheibenreinigungsflüssigkeit flächendeckend bei all seinen Tankstellen anbieten, wobei DB Schenker für einen österreichweiten umweltschonenden Transport sorgen wird.

„GENOL will nachhaltig Plastik vermeiden und umweltschonend handeln. Mit den Scheibenreiniger-Dispenser und dem emissionsfreien Transport durch unseren Partner DB Schenker kommen wir diesem Ziel und unserer Verantwortung als Unternehmen nach. Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden einen doppelten Nutzen: Die lästigen Plastikkanister im Kofferraum gehören der Vergangenheit an und sie leisten einen einfachen Beitrag zum Umweltschutz“, so der Geschäftsführer von GENOL Emanuel Guelfenburg.

DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker unterstützt Industrie und Handel beim globalen Güteraustausch: im Landverkehr, bei der weltweiten Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik und im Supply Chain Management. Mit 150 Jahren Erfahrung gehört DB Schenker zu den global führenden Anbietern der Logistikbranche. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Head Office für Südosteuropa. In den 14 Ländern des Clusters sind derzeit rund 7.500 Mitarbeiter an 80 Standorten beschäftigt.

DB Schenker ist die Nummer eins im europäischen Landverkehr. Mit 430 Standorten bietet DB Schenker Landverkehrsprodukte und Dienstleistungen in einem umfassenden pan-Europäischen Netzwerk. www.dbschenker.com/at

GENOL Österreich

GENOL GesmbH ist ein Unternehmen der RWA Raiffeisen Ware Austria AG und der OMV Downstream GmbH mit umfangreichem Know-how und langjähriger Erfahrung im Energiesektor. Das Unternehmen ist Spezialist für Brennstoffe, Treibstoffe sowie Spezialprodukte für Kraftfahrzeuge (insbesondere Schmiermittel) und vertreibt seine Produkte insbesondere über Lagerhäuser. Unter der Marke GENOL steht in den ländlichen Regionen Österreichs ein dichtes Tankstellennetz zur Verfügung, an denen mit der überregionalen Tankkarte „Genol G+ Card“ flexibel und bargeldlos getankt werden kann. Das Energieunternehmen beschäftigt sich intensiv mit alternativen und erneuerbaren Energien. Im Bereich der verdichteten Biomasse – also Pellets und Briketts – zählt GENOL zu einem der wichtigsten Player am österreichischen Markt und engagiert sich weiters in den Bereichen E-Mobilität und Photovoltaik. Am Unternehmenssitz in Korneuburg arbeiten derzeit rund 30 Mitarbeiter. www.genol.at

