Rosenmontag ist heuer „Gürtelrosen-Montag“

Start der ersten „Internationalen Gesundheitswoche Gürtelrose“ am heutigen Rosenmontag. Fast alle Erwachsenen ab 50 (>99%) tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich.

Wien (OTS) - Jede/r Dritte erkrankt im Laufe des Lebens an Gürtelrose. Nur 7 % sehen sich selbst gefährdet, an Gürtelrose zu erkranken. Aktionswoche soll Aufmerksamkeit schaffen.

Den Begriff Gürtelrose haben die meisten Österreicher*innen schon einmal gehört. Das Bewusstsein über Ursache und Auswirkungen dieser Virus-Erkrankung ist aber gering ausgeprägt. Dabei tragen fast alle Erwachsenen über 50 Jahren (>99%) den Erreger bereits in sich. Und eine von drei Personen erkrankt im Laufe des Lebens an Gürtelrose. Bei bis zu 30 % der Patient*innen verläuft die Erkrankung mit Komplikationen. Die häufigste Komplikation ist die extrem schmerzhafte Post-Zoster-Neuralgie, die aus Nervenschädigungen resultiert.

Aktuelle Studie bestätigt unterschätztes Risiko

Dennoch sehen nur rund 7 % der Menschen ein hohes Risiko für sich selbst, innerhalb der nächsten 10 Jahre an Gürtelrose zu erkranken – das zeigt eine aktuelle, in zahlreichen europäischen Ländern durchgeführte Ipsos-Studie (n=2.509).

Internationale Gesundheitswoche Gürtelrose 28. Februar – 6. März 2022

„Ich lebe gesund, da passiert mir das nicht“, „Ich habe ein starkes Immunsystem, also bekomme ich das nicht.“ oder „Ich hatte schon mal Gürtelrose. Zweimal bekommt man das nicht.“ - Das sind die häufigsten Fehlannahmen, wenn es um Gürtelrose geht.

Mit diesem Irrglauben will nun die „Internationale Gesundheitswoche Gürtelrose“ aufräumen.

„Gürtelrose entsteht durch die Aktivierung eines Virus, das der Großteil aller Erwachsenen in sich trägt. Die Gürtelrose ist daher eine sehr häufige Krankheit, die jeden treffen kann.“, betont Prim. Univ. Doz. Dr. Robert Müllegger, Vorstand der Abteilung für Dermatologie und Venerologie am Landesklinikum Wiener Neustadt.

In dieser Schwerpunktwoche wird die Aufklärungskampagne intensiviert – mit Info-Anzeigen, Information auf Facebook, LinkedIn und auf Online-Portalen wie MeinMed.at und netdoktor.at, ebenso auf der Website www.gürtelrose-info.at sowie durch den Podcast „Betrifft Gürtelrose“ mit der ehemaligen ORF-Moderatorin Martina Rupp, die selbst Betroffene ist. Zu hören im Podcast-Kanal der Initiative Gürtelrose-Info.at gürtelrose-info.at/podcast-mit-martina-rupp/ und überall, wo es Podcasts gibt.

Mehr Informationen über die Erkrankung und die Kampagne finden sich auf der Website www.gürtelrose-info.at. Auch Betroffene kommen hier in kurzen Interviews zu Wort und berichten über ihre schmerzhaften Erfahrungen.

Über die internationale Gesundheitswoche Gürtelrose (Shingles Awareness Week)

Die Internationale Gesundheitswoche Gürtelrose (Shingles Awareness Week; 28. Februar bis 6. März) ist die erste weltweite Aktionswoche, die sich mit dem Thema Gürtelrose und dem erhöhten Gürtelrose-Risiko bei älteren Erwachsenen beschäftigt. Sie wird von GSK gemeinsam mit der International Federation on Ageing durchgeführt und soll Gespräche zwischen Patient*innen sowie deren Ärzt*innen über präventive Maßnahmen anregen.

GlaxoSmithKline – ein weltweit führendes, forschungsfokussiertes Gesundheitsunternehmen - unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. GSK forscht, entwickelt und produziert in den 3 Bereichen Arzneimittel, Impfstoffe und Consumer Healthcare. GSK ist seit 2013 Mitglied von Transparency International Austrian Chapter und zum siebenten Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.at und www.gsk.com/about-us.

