3SI Immogroup revitalisiert Stilzinshaus in der Ehrenfelsgasse im 12. Bezirk

Baustart: Neues Leben für Gründerzeitgebäude in Meidling

Wir sind als Zinshausentwickler in allen Bezirken Wiens aktiv. Besonders Bezirke wie Meidling bieten noch geschichtsträchtige Altbauten wie dieses charmante Objekt, deren Revitalisierung die Entwicklung von hochwertigem Wohnraum in Bestandsimmobilien ermöglicht Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/5

Wie bei all unseren Sanierungen achten wir auch bei diesem Projekt auf eine nachhaltige Umsetzung. Da insbesondere das Energiemanagement bei Altbauten eine tragende Rolle spielt, kommen im 12. Bezirk modernste Dämmsysteme zum Einsatz, um einen dauerhaft sparsamen Energiehaushalt zu gewährleisten Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/5

Mit ein bis fünf Zimmern ist wirklich für jeden Wohntraum die passende Einheit im Angebot. Die hochwertige Ausstattung und private Freiflächen gepaart mit einer infrastrukturell perfekt angebundenen Lage nahe Schönbrunn zeigen, auf welch hohem Niveau es sich bald im 12. Bezirk wohnen lässt. Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 3/5

Neben den tollen Balkonen, Terrassen und wunderschönen Gärten, die wir hier neu schaffen, finde ich auch den Blick per se, den die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer von dort haben werden, großartig! Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 4/5

Die Wiener Innenstadt ist nur einen Katzensprung entfernt, ebenso der Naschmarkt oder Naherholungsgebiete wie Schönbrunn. Direkt gegenüber befindet sich das GRG 12 Rosasgasse, zwei Kindergärten liegen wenige Gehminuten entfernt. Diese attraktive Kombination aus vielfältigem Wohnungsangebot, tollem Umfeld und großzügigen Freiflächen hat Seltenheitswert am Wiener Immobilienmarkt! Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 5/5

Wien (OTS) - Nahe Schönbrunn gelegen, zählt das Wohngebäude in der Ehrenfelsgasse 12 zweifelsohne zum Bestand historischer Bauwerke Wiens. 1886 vom damaligen Stadtbaumeister Ludwig Sonnenburg geplant, erfährt das in die Jahre gekommene Bauwerk nun durch die 3SI Immogroup eine hochwertige Revitalisierung. Besonders der Erhalt der Charakteristik des dreigeschoßigen Hauses liegt wie gewohnt im Fokus des Immobilienentwicklers.

Mit der nun beginnenden Revitalisierung des Eckhauses in der Ehrenfelsgasse 12 zeigt die 3SI Immogroup erneut, wie die Schaffung von einzigartigem städtischen Wohnraum gelingen kann. „ Wir sind als Zinshausentwickler in allen Bezirken Wiens aktiv. Besonders Bezirke wie Meidling bieten noch geschichtsträchtige Altbauten wie dieses charmante Objekt, deren Revitalisierung die Entwicklung von hochwertigem Wohnraum in Bestandsimmobilien ermöglicht “, so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Die Pläne, die der familiengeführte Zinshausentwickler hat, sind wie gewohnt umfassend. Das Objekt Nähe Schönbrunner Straße wird ab Ende Februar bis 2023 umfassend saniert, das Dachgeschoß ausgebaut, großzügige Freiflächen neu errichtet und ein Lift eingebaut. „ Wie bei all unseren Sanierungen achten wir auch bei diesem Projekt auf eine nachhaltige Umsetzung. Da insbesondere das Energiemanagement bei Altbauten eine tragende Rolle spielt, kommen im 12. Bezirk modernste Dämmsysteme zum Einsatz, um einen dauerhaft sparsamen Energiehaushalt zu gewährleisten “, so Schmidt weiter.

Neben der baulichen Modernisierung, wie der Sanierung der historischen Fassade, erwartet die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner authentischer Altbaucharme mit neu angebrachtem Stuck, Eichenfischgrätparkett und Raumhöhen von bis zu 3,10m. Gerhard Klein, Geschäftsführer der mit dem Verkauf betrauten 3SI Makler, ist begeistert vom vielfältigen Wohnungsangebot, das hier auf rund 2.500m2 Wohnnutzfläche entstehen wird: „ Mit ein bis fünf Zimmern ist wirklich für jeden Wohntraum die passende Einheit im Angebot. Die hochwertige Ausstattung und private Freiflächen gepaart mit einer infrastrukturell perfekt angebundenen Lage nahe Schönbrunn zeigen, auf welch hohem Niveau es sich bald im 12. Bezirk wohnen lässt. “

Die 33 Einheiten – 26 im Regelgeschoß, 7 im Dachgeschoß – werden zwischen 30 und 116m2 Wohnfläche bieten, neu errichtet werden zusätzlich großzügige Freiflächen. „ Neben den tollen Balkonen, Terrassen und wunderschönen Gärten, die wir hier neu schaffen, finde ich auch den Blick per se, den die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer von dort haben werden, großartig! “, schwärmt der Bauherr Schmidt. Alle zukünftigen Freiflächen sind in ein weitläufiges, ruhiges Hofareal ausgerichtet, die oberen Geschoße bieten außerdem einen reizenden Weitblick über die Umgebung.

Ein weiterer Pluspunkt des neuen Altbau-Projekts ist dessen ausgezeichnete infrastrukturelle Lage. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Schulen und die lebendige Schönbrunner Straße finden sich im direkten Umfeld. Mit der U-Bahnlinie U4 und den Buslinien 63A, 7A, 9A, 10A in Gehweite, lassen sich die Hotspots der Stadt in kürzester Zeit erreichen. „ Die Wiener Innenstadt ist nur einen Katzensprung entfernt, ebenso der Naschmarkt oder Naherholungsgebiete wie Schönbrunn. Direkt gegenüber befindet sich das GRG 12 Rosasgasse, zwei Kindergärten liegen wenige Gehminuten entfernt. Diese attraktive Kombination aus vielfältigem Wohnungsangebot, tollem Umfeld und großzügigen Freiflächen hat Seltenheitswert am Wiener Immobilienmarkt! “, so Gerhard Klein begeistert.

Baubeginn in der Ehrenfelsgasse 12 ist mit 28. Februar 2022 anberaumt, die geplante Fertigstellung wird im 3. Quartal 2023 erfolgen.

Weitere Informationen:

www.3si.at

Über die 3SI Immogroup



Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at