NEOS gratulieren zur Sensation in Kufstein und Telfs

Hoyos: „Die Ergebnisse in der zweit- und drittgrößten Stadt Tirols geben uns Aufwind. Herzlichen Glückwunsch allen Kandidat_innen!“

Wien (OTS) - „Heute ist ein emotionaler Tag für uns“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zum Ausgang der Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. „Wir gratulieren Birgit Obermüller recht herzlich, der die Sensation gelungen ist, in Kufstein, der zweitgrößten Stadt Tirols, für uns in die Stichwahl zu ziehen. Auch dass wir in Telfs, der drittgrößten Stadt Tirols, mit Johannes Augustin auf Anhieb knapp 20 Prozent erzielt haben, ist ein großartiges Ergebnis. Generell freuen wir uns sehr, dass sich so viele Tirolerinnen und Tiroler für eine neue Politik entschieden haben und wir in nahezu allen Gemeinden, in denen wir angetreten sind, auch erfolgreich waren und eingezogen sind. Das zeigt einmal mehr, dass wir in ganz Österreich stetig und konstant wachsen.“



Gleichzeitig schmerze es natürlich, dass die Entscheidung um das Bürgermeisteramt in Mils bei Imst im Endeffekt denkbar knapp gegen NEOS ausgegangen ist, so Hoyos: „Am Ende haben Markus Moser nur wenige Stimmen gefehlt. Das ist bitter und zeigt einmal mehr, dass wirklich jede Stimme zählt. Ich danke dir, lieber Markus, für deinen jahrelangen beherzten Einsatz. Du warst nicht nur unser erster, sondern auch ein echter Vorzeigebürgermeister und übergibst eine vorbildlich aufgestellte Gemeinde.“



