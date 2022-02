Sachslehner: „Volkspartei steht dank hervorragender Wahlergebnisse in Tirol einmal mehr als Bürgermeisterpartei fest“

Danke an alle Funktionärinnen und Funktionäre der Volkspartei, die tagtäglich für ihre Gemeinden vor Ort im Einsatz sind

Wien (OTS) - „Die Volkspartei steht dank hervorragender Wahlergebnisse in Tirol einmal mehr als Bürgermeisterpartei fest. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Tiroler Volkspartei haben quer durch das gesamte Bundesland erfreuliche Wahlergebnisse erreicht und werden damit auch in Zukunft positiv zur Entwicklung ihrer Gemeinden beitragen. Allen neu gewählten und im Amt bestätigten Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gratuliere ich herzlichst und wünsche ihnen viel Erfolg für eine erfolgreiche Amtsperiode“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, die allen Bürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten, denen eine Stichwahl bevorsteht, alles Gute und viel Erfolg wünscht.

„Die Gemeinden sind das Fundament unserer politischen Arbeit, umso mehr freue ich mich darüber, dass die hervorragende und verlässliche Arbeit der ÖVP-Fraktionen in Tirol heute belohnt wurde. Mein Dank gilt all unseren fleißigen Funktionärinnen und Funktionären, die tagtäglich für ihre Gemeinden vor Ort im Einsatz sind“, betont Sachslehner.

