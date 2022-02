Stoytchev zu Gemeinderatswahlen: Gratulation an Grüne Tirol

Grünen ist ein ausgezeichnetes Ergebnis gelungen

Wien (OTS) - Die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Angela Stoytchev, gratuliert den Tiroler Grünen zu den teils starken Zugewinnen bei den heutigen Gemeinderatswahlen in Tirol. „Den Tiroler Grünen konnten zulegen, ich gratulieren ihnen herzlich“, sagt Stoytchev.

In den meisten Gemeinden, in denen die Grünen heute angetreten sind, steht ein Plus hinter dem Ergebnis - in Fieberbrunn konnten sie zum Beispiel aus dem Stand zur stimmenstärksten Kraft werden. „Beachtlich ist das Ergebnis vor allem vor dem Hintergrund, dass so viele Listen angetreten sind, wie nie zuvor und die Tiroler Grünen bei der letzten Wahl sich nahezu verdoppelt haben. Mit dem Ergebnis dieser Wahl bestätigen sie ihren Kurs. Das ist ausgezeichnete Basis für die weitere Arbeit und Rückenwind für die Landtagswahl 2023“, freut sich die Bundesgeschäftsführerin.



„Es zeigt sich wieder einmal, dass die von den Grünen gesetzten Schwerpunkte die Zukunftsthemen ‚saubere Umwelt‘ und `saubere Politik‘, auch für die Gemeinden wichtig sind“, erklärt Stoytchev. Und weiter: „Ich danke allen Gemeindegruppen und Aktivist*innen für ihren unermüdlichen Einsatz, der gar nicht genug gewürdigt werden kann. Denn ihr bildet das stabile Fundament der Grünen und sorgt dafür, dass Grüne Politik bis in die kleinste Gemeinde sichtbar wird."

