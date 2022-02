NEOS zu Nehammer: Die Zeit für ein Europäisches Heer ist jetzt

Gamon: „Europa muss künftig in der Lage sein, unabhängig von den USA außenpolitische Entscheidungen treffen zu können.“

Wien (OTS) - Mit großem Unverständnis reagiert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon darauf, dass Bundeskanzler Nehammer in der heutigen Pressestunde einer europäischen Armee erneut eine Absage erteilt hat. „Wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt für eine neue europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur gekommen? Putins Krieg in der Ukraine führt uns doch glasklar vor Augen, dass Europa handlungsfähiger werden muss. Und zwar rasch!“

Um derartige Krisen und Kriege künftig besser abwenden oder kontrollieren zu können, müsse Europa willens und in der Lage sein, unabhängig von den USA außen- und verteidigungspolitische Entscheidungen zu treffen und durchsetzen zu können, so Gamon: „Wenn die Sicherheit in Europa bedroht wird, ist natürlich auch Österreich in Gefahr. Da hilft uns auch unsere Neutralität nichts. Um Europa und damit auch Österreich zu schützen, muss die Union stabilisierend eingreifen können. Dazu braucht es auch eine EU-Armee. Alle EU-Staaten spüren derzeit, dass sie gemeinsam bedroht sind. Es wäre daher sinnvoll, auch die Verteidigung der EU und unserer demokratischen Werte gemeinsam anzugehen. Ohne europäische Entschlossenheit und Wehrhaftigkeit werden wir bei der Bekämpfung von Sicherheitskrisen immer nur Beifahrer sein.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu