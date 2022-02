ORF III am Montag: Ausführliche Info-Strecke zu Krieg in der Ukraine mit „ORF III AKTUELL“ und „zeit.geschichte“-Doku

Außerdem: ORF-III-Neuproduktion „Viktor Gernot – Streifzüge durch meine besten Jahre“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Montag, dem 28. Februar 2022, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr im Rahmen von „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Anschließend um 13.05 Uhr folgt ein „zeit.geschichte“-Dakapo der Doku „Russlands Rückkehr als Supermacht?“. Um 13.50 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert voraussichtlich bis 17.20 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Im Hauptabend präsentiert ORF III um 20.15 Uhr die Neuproduktion „Viktor Gernot – Streifzüge durch meine besten Jahre“. Diese Zusammenschau von Maximilian Gruber umfasst Gernots Solo-Klassiker wie „Grätznfest“ ebenso wie die bewährte Partnerschaft mit Michael Niavarani.

Anschließend ab 21.05 Uhr begibt sich Lukas Resetarits auf eine zweiteilige „Reise durch das Wienerische“, bevor der Abend mit „Klaus Eckel: Weltwundern“ (23.10 Uhr) schließt.

