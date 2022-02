TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Ausgabe vom 27. Februar 2022, von Marco Witting: "Die kleinen Dinge mit großem Effekt"

Eine hohe Wahlbeteiligung wäre eine wichtige Steilvorlage für die nun folgenden schwierigen Jahre in der Gemeindepolitik.

Innsbruck (OTS) - Die Dorfkaiser sterben langsam aus. Gott sei Dank. Der Job des Bürgermeisters, ein Sitz im Gemeinderat, das hat mittlerweile nur noch wenig mit den gängigen Klischees zu tun, die man von Klientelpolitik und In-den-eigenen-Sack-Arbeiten zu Recht oft hatte. Natürlich kommt auch das noch vor. Doch sehr viele Menschen, die sich heute zur Wahl stellen, tun dies um der Gemeinschaft im Ort willen. Dafür gebührt diesen Kandidatinnen und Kandidaten auch Dank und Respekt.

Insgesamt waren die vergangenen Wochen im Wahlkampf arm an Themen. Zu sehr hatten die Menschen mit Corona und den Folgen zu kämpfen. Stellenweise ging es aber hart und untergriffig zur Sache. Hier liegt es an den künftigen Bürgermeistern, die entstandenen Gräben wieder zuzuschütten. Denn Gräben gibt es in der Gesellschaft momentan ohnehin genug. Und auch in den Gemeinderäten wird es darauf ankommen, sich zusammenzufinden. Speziell in jenen Orten, in denen es besonders viele Fraktionen schaffen. In der Kommunalpolitik hat Parteiideologie nämlich nur selten funktioniert.

Es ist schon auch ein Generationenwechsel in den Tiroler Gemeinden zu spüren. 33 Bürgermeis­ter haben in der abgelaufenen Periode ihr Amt übergeben. 67 in diesem Moment noch amtierende Ortschefs treten gar nicht mehr an. Auf die neuen (und alten) Bürgermeisterinnen und Bürgermeister warten enorme Herausforderungen. Speziell die finanzielle Situation der Kommunen könnte in den kommenden Jahren problematisch werden. Eine hohe Wahlbeteiligung heute wäre eine wichtige Steilvorlage für diese schwierige Phase – für jeden Gemeinderat.

