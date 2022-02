ÖAW unterstützt offenen Brief russischer Wissenschaftler/innen gegen den Krieg

Das Präsidium der Akademie dankt den russischen Wissenschaftler/innen für ihren Mut und ihr klares Bekenntnis zum Frieden und zur Freiheit der Wissenschaften.

Wien (OTS) - Russische Wissenschaftler/innen protestieren aktuell in einem an die weltweite Öffentlichkeit gerichteten Schreiben gegen den von ihrem Land begonnenen militärischen Einmarsch in die Ukraine. Inzwischen haben sich diesem auf der Website https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/ hunderte von Unterstützer/innen aus der russischen Wissenschaft angeschlossen und unterzeichnet.



Das Präsidium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) teilt mit ihren russischen Kolleg/innen die Überzeugung, dass die gelebte Freiheit der Wissenschaft eine wesentliche Säule für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden ist.



„Wir sind überzeugt, dass Wissenschaft, gerade in Zeiten des Konflikts, zu Frieden, Stabilität und friedlichem Miteinander zwischen Menschen und Gesellschaften beitragen kann. Ihr Offener Brief legt davon beredtes Zeugnis ab und bestärkt und ermutigt uns in dieser Überzeugung“, erklärt das Präsidium der ÖAW in einem an die Unterzeichner/innen gerichtetem Schreiben.



Die ÖAW zeigt sich tief beeindruckt von dem mutigen öffentlichen Eintreten ihrer russischen Kolleg/innen für den Frieden und unterstützt ausdrücklich den Protest gegen den Krieg.



„Sie – russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten – tragen seit Jahren und Jahrzehnten in beeindruckender Weise und unter häufig schwierigsten Bedingungen zum friedlichen Miteinander und zum freien wissenschaftlichen Austausch zwischen unseren Gesellschaften bei“, heißt es im Offenen Brief des Präsidiums der ÖAW. „Ihr mutiges Schreiben nötigt uns tiefsten Respekt ab. Mit Ihnen und unseren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine teilen wir gemeinsam die Vorstellung, in Frieden und Demokratie in Europa leben zu können.“



Der Offene Brief der ÖAW kann im Wortlaut in deutscher, englischer und russischer Sprache auf der ÖAW-Website unter www.oeaw.ac.at nachgelesen werden.



