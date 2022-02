„IM ZENTRUM“: Putins Angriff auf Europa – Wohin führt der Krieg in der Ukraine?

Am 27. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Krieg ist zurück in Europa. Mit dem Angriff auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin die europäische Friedens-und Sicherheitsarchitektur zerstört. Offenbar will er die Ukraine militärisch und politisch unter seine Kontrolle bringen. Putin nimmt dabei nicht nur zivile Opfer in Kauf, auch wirtschaftliche Sanktionen der USA und der EU haben ihn bisher nicht beeindruckt. Womit kann der Westen den russischen Präsidenten überhaupt noch stoppen? Wie weit will Putin den Einfluss Russlands Richtung Westen ausdehnen und was bedeutet das für die EU und die NATO? Die österreichische Bundesregierung hat sich solidarisch mit der Ukraine erklärt. Welche Möglichkeiten hat Österreich, das einerseits der immerwährenden Neutralität verpflichtet, andererseits wirtschaftlich eng mit Russland verflochten ist? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 27. Februar 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Heinz Fischer

Bundespräsident a.D.

Klaudia Tanner

Verteidigungsministerin, ÖVP

Beate Meinl-Reisinger

Bundesparteivorsitzende NEOS

Georg Knill

Präsident Industriellenvereinigung

Vasyl Khymynets (angefragt)

Botschafter der Ukraine in Wien

Harald Kujat

ehem. Vorsitzender des NATO-Militärausschusses in Brüssel

