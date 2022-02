„Hohes Haus“ über den Krieg in Europa und die Folgen

Am 27. Februar um 12.00 Uhr in ORF 2

„Hohes Haus" am Sonntag, dem 27. Februar 2022, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Krieg in Europa

Mit dem Diktat zum Angriff auf die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg nach Europa zurückgebracht und sich selbst auf die falsche Seite der Geschichte gestellt. So heißt es in einer Erklärung der G 7, der großen demokratischen Wirtschaftsnationen. Die Staatengemeinschaft ist – bis auf wenige erwartbare Ausnahmen – schockiert. Schärfste Verurteilungen und Aufforderungen aus der ganzen Welt, das Blutvergießen zu stoppen und die Truppen wieder abzuziehen, sowie beschlossene Sanktionen lassen Putin unbeeindruckt. Auch alle österreichischen Parlamentsparteien verurteilen die russische Aggression. In der Ursachenforschung und in der Bewertung der Sanktionen gehen die Meinungen allerdings auseinander. Vor allem die Freiheitliche Partei hält wenig von Sanktionen gegen Russland und wirft den anderen Parteien eine zu einseitige Perspektive auf den Konflikt vor.

Rebekka Salzer spricht mit dem Politikwissenschafter Anton Pelinka über die Ursachen und möglichen Auswirkungen des Krieges und über die österreichisch-russischen Beziehungen.

Krieg befeuert Energiepreise

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine werden sich die Preise für Energie noch weiter verteuern. Schon in den vergangenen Monaten sind die Kosten für Heiz- und Treibstoffe exorbitant angestiegen. Das befeuert auch die Inflation, die im Jänner fünf Prozent und damit den höchsten Wert seit 1984 erreicht hat. Die Folge: Immer mehr Menschen können sich immer weniger leisten, denn die Löhne und Pensionen steigen nicht im selben Maße und die kalte Progression senkt die Kaufkraft zusätzlich. Wie kann man die Bevölkerung entlasten? Das war Thema im Budgetausschuss und im Plenum des Nationalrates. Claus Bruckmann war dabei.

