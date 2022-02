AV-Comparatives IT-Security-Umfrage zeigt Angst vor der totalen Überwachung und die weltweit beliebtesten Antiviren-Lösungen

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Das unabhängige Security-Software Evaluierungslabor AV-Comparatives hat die Ergebnisse seiner jährlichen IT-Security-Umfrage veröffentlicht.

Wie alle öffentlichen Test Reports von AV-Comparatives ist auch der Bericht zur IT-Security-Umfrage 2022 kostenlos erhältlich: https://www.av-comparatives.org/surveys/it-security-survey-2022/

Die Ergebnisse sind eine Momentaufnahme des aktuellen Stands im Antivirus Sektor und geben Aufschluss über wichtige Fakten, die beliebteste Lösung und die Bekanntheit der, in den Produkten der Anbieter, enthaltenen Zusatzfunktionen.

Kaspersky wurde als das weltweit bekannteste Security-Produkt für Desktops ermittelt, gefolgt von Microsoft, Bitdefender und ESET. Kaspersky ist außerdem auf allen Kontinenten unter den fünf beliebtesten Produkten vertreten.

Bitdefender ist die bekannteste mobile Security-Lösung, dicht gefolgt von Kaspersky.

Die Nutzung von Windows 10 ist von mehr als 80 % im Jahr 2021 auf 65 % in diesem Jahr zurückgegangen. Dies ist auf die Verbreitung von Windows 11 zurückzuführen, das bereits von 24 % der Umfrageteilnehmer genutzt wird.

Die Nutzung von iOS hat leicht zugenommen und macht nun fast ein Viertel der Nutzer aus. Android bleibt jedoch das mit Abstand bekannteste mobile Betriebssystem und wird von 74 % der Teilnehmer verwendet.

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer war mit ihrer aktuellen Security-Lösung zufrieden, 85 % gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.

Kostenlose Security-Programme sind eher bei den jüngeren Befragten bekannt, während ältere Nutzer eher bereit sind, für eine Security-Lösung zu bezahlen.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten nutzt keine der in ihrem Security-Produkt enthaltenen Zusatzfunktionen.

Die vier bekanntesten Zusatzfunktionen unter den 20 % der Befragten, die sie nutzten, waren Webcam-Schutz, Antispam, VPN und ein sicherer Browser. Der Webcam-Schutz war die bekannteste individuelle Funktion, die wahrscheinlich aufgrund der Zunahme von Home-Office und virtuellen Meetings nachgefragt wird.

System-Performance-Tuner, Krypto-Mining, Daten-Shredder, Backup, Ransomware-Ordnerschutzschilde und Detektoren für Datenschutzverletzungen wurden am wenigsten genutzt. Diese Dienste wurden von weniger als 10 % derjenigen Teilnehmer genutzt, die zusätzliche Funktionen in Anspruch genommen haben.

Andreas Clementi, co-founder, AV-Comparatives sagte:

"Die Ergebnisse der jährlichen IT-Security-Umfrage sind eine wichtige und wertvolle Einschätzung des Antivirus-Marktes im Jahr 2022. Anbieter können die Ergebnisse nutzen, um ihre Produkte zu perfektionieren und auf die Bedürfnisse der Nutzer auszurichten."

"Es war interessant zu sehen, dass zusätzliche Funktionen nicht weit verbreitet sind. Krypto-Mining zum Beispiel hat nichts mit Sicherheit zu tun und birgt potenzielle Risiken. Es ist fraglich, ob es in ein Security-Produkt aufgenommen werden sollte. Detektoren für Datenschutzverletzungen können zwar nützlich sein, aber viele sind im Internet kostenlos erhältlich. In einigen Fällen kann das Feature in einem Security-Produkt nur eine Verbindung zu einem dieser Dienste herstellen."

"Wir fordern die AV-Anbieter auf, sich weiterhin darauf zu konzentrieren, Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die vom Markt nachgefragt werden."

Über AV-Comparatives:

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um die Wirksamkeit von Security Software-Produkten und mobilen Security-Lösungen zu untersuchen. Mit einem der weltweit größten Malwarecollection-Systemen hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen.

AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Test-Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für Software-Performance.

