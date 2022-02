FPÖ – Brückl zu Schulbetrieb: ÖVP und Grüne sollen endlich ihre Sondergesetzgebung beenden!

Wien (OTS) - Kritik am Erlass von ÖVP-Bildungsminister Polaschek zum Schulbetrieb ab dem 28. Februar 2022 übte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl: „ÖVP und Grüne sollen endlich ihre Sondergesetzgebung beenden und den normalen Regelbetrieb in den Schulen wieder zulassen - wir haben das in der Vergangenheit schon mehrmals gefordert und auch beantragt.“

„Nach fast zwei Jahren des Auf- und Zusperrens der Schulen, der sozialen Isolation oder des Maskentragens sind die Kollateralschäden ohnehin schon sehr groß. Daher muss nun rasch wieder Ordnung in das von der Regierung verursachte Schulchaos gebracht werden und die gewohnte Normalität in den Schulen einkehren“, forderte der FPÖ-Bildungssprecher.

