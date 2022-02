ORF nimmt Faschingssendungen aus dem Programm

Kein „Opernball-Quiz“, kein „Villacher Fasching“ und keine Faschings-„Millionenshow“

Wien (OTS) - Aufgrund des Krieges in der Ukraine nimmt der ORF heuer Faschingssendungen aus dem Programm. Das gilt für das für Samstag, 26. Februar 2022, geplante „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ ebenso wie für „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ (ebenfalls am 26. Februar), die Faschingsausgabe der „Millionenshow“ und „Mini Lei Lei“ (beides am 28. Februar), „den „Villacher Fasching“ (1. März) und die Faschingsausgabe der „Barbara Karlich Show“ (1. März).

Der bereits fixierte neue ORF-Programmplan – vorbehaltlich Änderungen bei neuen Entwicklungen in der Ukraine:

Samstag, 26. Februar, ORF 2

Anstelle von „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ steht um 20.15 Uhr „Donna Leon: Ewige Jugend“ auf dem Programm. Nach der „ZIB 2 Spezial“ um 21.50 Uhr folgt um 22.30 Uhr „Donna Leon: Schöner Schein“ (statt „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“).

Dienstag, 1. März, ORF 2

Anstelle des „Villacher Fasching“ zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr den am 22. Februar entfallenen dritten Teil des „Universum“-Dreiteilers „Die Anden“. Danach folgen um 21.05 Uhr „Der Report“ und um 22.00 Uhr die „ZIB 2“.

