ORF-„Pressestunde“ mit Karl Nehammer, Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, ÖVP

Am 27. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es herrscht wieder Krieg in Europa. Seit Donnerstag Früh ist eine massive Militäroffensive Russlands gegen die Ukraine im Gange. Die Europäische Union reagiert mit weitreichenden Wirtschaftssanktionen. Die NATO ist in Alarmbereitschaft und aktiviert ihre Verteidigungspläne für Osteuropa. Wie beurteilt Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer die aktuelle Bedrohungslage für Europa? Muss die Europäische Union angesichts der jüngsten Entwicklungen ihre Außen- und Sicherheitspolitik überdenken? Was bedeutet das für Österreichs Neutralität? Welche Folgen werden die Sanktionen für Österreichs Wirtschaft und Versorgungssicherheit haben? Und muss sich Österreich auf eine große Zahl von Flüchtlingen einstellen? Wie beurteiltet ÖVP-Chef Nehammer darüber hinaus den kommende Woche startenden ÖVP-Untersuchungsausschuss? Und bleibt es in der Pandemiepolitik bei den angekündigten großen Öffnungsschritten am 5. März?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 27. Februar 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Alexandra Föderl-Schmid

„Süddeutsche Zeitung“

und

Hans Bürger

ORF

