„Sport am Sonntag“: Krieg in der Ukraine – die Folgen für den Sport

Am 27. Februar um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 27. Februar 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 live mit folgenden Themen:

Krieg in der Ukraine – die Folgen für den Sport

Wie Verbände, Ligen und Sport-Stars auf den Kriegsausbruch reagieren.

Formel 1: Alexander Wurz über die „neue“ Königsklasse

Drei Wochen vor dem Saisonauftakt: Die Formel 1 startet in eine neue Ära.

Sara Marita Kramer: Die Überfliegerin im Gespräch

Nach der Enttäuschung über die verpassten Spiele gibt Sara Marita Kramer beim Heimweltcup in Hinzenbach ihr Comeback.

Ski alpin: Klassiker als Olympia-Revanche

Das Slalom-Doppel der Herren in Garmisch und zwei Abfahrten der Damen in Crans Montana.

Fußball: ÖFB-Teamspielerin Julia Hickelsberger live im Studio Große Aufgaben warten auf das Frauen-Nationalteam: Die WM-Quali im April und die EM in England im Juli.

