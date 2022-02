Baumit startet in die Bausaison 2022 und präsentiert Ideen mit Zukunft

Baumit ALL IN – Die Verpackung wird zum Bestandteil des Produktes

Wien/Wopfing (OTS) - Baumit präsentiert zum Start in die Bausaison 2022 mit der „ALL IN“-Technologie eine - für die Baustoffindustrie - revolutionäre Idee mit Zukunft: Während des Misch­vorganges wird der selbstauflösende Sack Teil des Produktes.

Der Sack besteht aus einem speziell hergestellten, patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung bei mechanischer Einwirkung und zweitens einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht. Das Öffnen des Sacks ist nicht mehr erforder­lich und somit ist die Verarbeitung bequem, sauber, schnell und ohne Abfall möglich. Zudem führt die Technologie beim Mischvorgang zu einer deutlichen Verminderung der Staubentwick­lung für Mensch und Umwelt.

„ Mit dem ALL IN Trockenbeton gibt es im Vergleich zu einem herkömmlichen Betonsack keinen Abfall und weniger Staub, da die innovative Verpackung beim Mischprozess zu einem Bestand­teil des Produktes wird ", erläutert Georg Bursik, Geschäftsführer Baumit GmbH.

So einfach ist die Anwendung

Den Sack einfach in den Betonmischer oder Mörteltrog legen, die vorgegebene Menge Wasser zugeben und den Papiersack dabei befeuchten. Dann einfach den Mischvorgang mit Betonmischer oder elektrischem Rührgerät starten. Nach einer durchschnittlichen Mischdauer von 4 Minuten hat sich der Papiersack dank der innovativen Sacktech­nologie komplett aufgelöst, mit dem Mörtel vermischt und steht für die Verarbeitung bereit. Die nötige Konsistenz ist – wie bei herkömmlichen Betonen - während des Mischvorganges durch weitere Wasserzugabe einzustellen.

Kein Abfall – weniger Staub – weniger Aufwand

Für Kundinnen und Kunden hat der Baumit ALL IN Trockenbeton zudem den Vorteil, dass sich der Arbeitsaufwand reduziert, weil die Baustelle weitgehend sauber bleibt und die Entsorgung der leeren Säcke entfällt. Es entsteht somit auch kein Verpackungsabfall und zusätzlich wird die Staubentwicklung beim Mischvorgang erheblich vermindert.

2022 startet Baumit bei allen Baustoffhändlern und Baumärkten mit ALL IN TrockenBeton 20 und Baumit ALL IN Garten- und LandschaftsbauBeton.

Die Baumit ALL IN Trockenbetone sind für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne statische Anforde­rungen, für unterschiedlichste Anwendungen im Haus- und Gartenbereich geeignet; sie sind frostsicher und wider­standsfähig gegen mechanische Einwirkungen. Baumit ALL IN Trockenbetone sind werksgemischte, naturfaserverstärkte Trockenbetone, der Festigkeitsklasse C16/20 i.A.

Hinsehen und staunen: https://baumit.at/baumit-all-in

Baumit Themenschwerpunkt 2022

Thermische Sanierung: Dämmung rauf – Kosten runter

80 % des privaten Energieverbrauchs im Bereich Wohnen geht auf das Konto von Heizung im Winter, zunehmender Kühlung im Sommer und Warmwasser. Dieser Energieverbrauch kombiniert mit deutlich steigenden Energiekosten werfen die Frage auf, wie man am besten dauerhafte Einsparungen erzielen kann. Die Lösung liegt in einem professionellen Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Das ist der beste Schutz gegen eine Kostenexplosion aufgrund des Energieverbrauchs. Denn eine nicht oder schlecht gedämmte Fassade ist die Hauptursache für hohen Energieverbauch für Heizung oder Kühlung. Rechnet man die seit 2021 bestehende staatliche Förderung ein, amortisieren sich die Kosten für eine neue Vollwärmeschutz-Dämmung der Fassade in wenigen Jahren.

Sanierungsscheck: Jetzt Förderungen abholen!

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) unterstützt auch 2022 thermische Gebäudesanierungen und setzt damit einen weiteren wesentlichen Schritt zur Klimaneutralität im Jahr 2040. So wurden für die Sanierungsoffensive 2021/2022 für Private und Betriebe insgesamt 650 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und damit thermische Gebäudesanierungen unterstützt. Der Sanierungsscheck richtet sich an Privatpersonen. Für Betriebe, Vereine und konfessionelle Einrichtungen sowie für Gemeinden steht die thermische Gebäudesanierung zur Verfügung.

Sanierungsscheck für Private (Ein- und Zweifamilienhaus, Reihenhaus)

Mit dem Sanierungsscheck für Private 2021/2022 (Ein- und Zweifamilienhaus, Reihenhaus) werden thermische Sanierungen im privaten Wohnbau für Gebäude, die älter sind als 20 Jahre, gefördert. Förderungsfähig sind umfassende Sanierungen nach klimaaktiv-Standard bzw. gutem Standard sowie Teilsanierungen, die zu einer Reduktion des Heizwärmebedarfs um mindestens 40 % führen, sowie Einzelbauteilsanierungen.

Die jeweilige Förderung beträgt je nach Sanierungsart zwischen 2.000 Euro und 6.000 Euro. Es können maximal 30 % der gesamten förderungsfähigen Kosten gefördert werden.

Historische Sanierung – Alte Werte erhalten mit Sanova System von Baumit

Nicht nur die thermische Sanierung, auch die historische Sanierung – speziell von Fassaden – hat aufgrund permanenter Beanspruchung durch unterschiedlichste Witterungsbedingungen entsprechende positive Auswirkung auf die Nutzungsdauer älterer Gebäude. Je früher man handelt, desto einfacher sind die zu setzenden Maßnahmen. Vom einfachen Revitalisieren mit Baumit SanovaColor bis zur umfangreichen Restaurierung historischer Gebäude: Baumit hat die jeweils passende Lösung.

Das Sanieren und Renovieren von Gebäuden dient dabei nicht nur der optischen Aufwertung. Aufeinander abgestimmte Putzsysteme und diffusionsoffene mineralische Anstriche schaffen ein gesundes Raumklima und machen alte Mauern wieder wohnlich, und behaglich. Trockene Wände, instandgesetzte Putzflächen oder die Sanierung historischer Bausubstanz sind die Voraussetzung für gesundes Wohnen.

„ Bei der Sanierung ist heute weniger das Material der Kostenfaktor, sondern vielmehr der manuelle Arbeitsaufwand. Daher empfiehlt es sich gleich zu Produkten in Top-Qualität zu greifen. Baumit Sanova Produkte verfügen auf feuchtem Mauerwerk über eine 4-6 Mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Putze. Bei alten Häusern kann Feuchtigkeit immer wieder auftreten – das betrifft bereits Häuser ab dem Baujahr 1970 und älter“, erklärt Rudolf Ofenschiessl, Vertriebsleiter Baumit GmbH.

