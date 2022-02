CMS berät Atrium bei Übernahme durch Gazit und Rückzug von der Wiener Börse

Zwei Jahre nach dem ersten Übernahme-Angebot konnte Hauptaktionär Gazit die Übernahme der Atrium European Real Estate nun erfolgreich abschließen.

Wir freuen uns mit unserer Klientin, dass wir diese Übernahme trotz zahlreicher Herausforderungen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen konnten. Martin Zuffer, Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz

Wien (OTS) - Atrium European Real Estate Limited (Atrium) wird seit vielen Jahren durch die Wiener Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz rechtlich begleitet. Nun hat das erfahrene Anwalts-Team von CMS das Atrium-Management auch bei der Übernahme durch Hauptaktionär Gazit Globe Limited (Gazit) sowie dem anschließenden Delisting der Atrium-Aktie von der Wiener Börse unterstützt.

Gazit hatte bereits im Juli 2019 erstmals versucht, die im Streubesitz befindlichen Atrium-Aktien zu erwerben, ist damals aber am Widerstand der Minderheitsaktionäre gescheitert. Ende 2021 hat das Gazit-Angebot für den Erwerb des ausstehenden Streubesitzes nach intensiven Verhandlungen die erforderlichen Mehrheiten der Atrium-Gesellschafter erhalten. Das Closing der Transaktion im Volumen von rund 360 Millionen Euro erfolgte am 18. Februar 2022.

Im Rahmen der Transaktion und dem Delisting der Aktien waren von den Expert:innen des CMS-Beratungsteams unter der Leitung von Partner Martin Zuffer komplexe kapitalmarktrelevante Rechtsfragen zu klären. Zum Team von CMS gehörten zudem die Partner Philipp Mark sowie Walter Gapp.

Martin Zuffer: „ Wir freuen uns mit unserer Klientin, dass wir diese Übernahme trotz zahlreicher Herausforderungen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen konnten. “

Neben CMS waren im Rahmen der Transaktion auch noch UBS als Finanzberater von Atrium, Allen & Overy als internationaler Rechtsberater sowie Appleby als Rechtsberater für Jersey tätig.

Atrium ist ein führender Eigentümer, Entwickler und Manager von Einkaufszentren in Zentraleuropa, mit Schwerpunkt in Polen und der Tschechischen Republik. Das Immobilien-Portfolio umfasst 26 Objekte mit rund 809.000 m² Fläche und einem Gesamtmarktwert von rund 2,5 Milliarden Euro.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Um die 200 Jurist:innen und Steuerexpert:innen verstehen es durch ihre Spezialisierung, Klient:innen in allen Fragen des nationalen sowie internationalen Wirtschaftsrechts effizient und auf höchstem Niveau zu beraten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist darüber hinaus Gründungsmitglied von CMS, einer internationalen Organisation von Anwaltskanzleien. Mit rund 5.000 Jurist:innen und 75 Büros in 45 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale Expertise sowie ein globales Netzwerk. cms.law

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Valek

Head of Business Development, Marketing & Communications

T +43 1 40443-4000

M +43 664 60443 4000

E astrid.valek @ cms-rrh.com