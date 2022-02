Zum Krieg in der Ukraine – aktueller ORF-2-Programmablauf

Heute verlängerte „ZIB“ um 13.00 Uhr, Schweigeminute um 15.00 Uhr, „ZIB 2 Spezial“ um 21.20 Uhr, am 26. Februar u. a. „ZIB 2 Spezial“ um 22.50 Uhr

Wien (OTS) - Zum Krieg in der Ukraine ändert der ORF weiter sein Programm: Nach einer „ZIB Spezial“ anstelle von „Guten Morgen Österreich“ von 6.30 bis 9.30 Uhr wird die „ZIB“ heute, am 25. Februar 2022, um 13.00 Uhr auf 45 Minuten verlängert. Nach der überkonfessionellen Schweigeminute, die der ORF in all seinen Programmen begeht, beginnt um 15.01 Uhr eine weitere „ZIB Spezial“. Die „ZIB“ um 17.00 Uhr wird ebenfalls verlängert. Um 21.20 Uhr steht dann eine 65-minütige „ZIB 2 Spezial“ mit Margit Laufer auf dem Programm. Um 22.35 Uhr folgt in ORF 2 die „Universum History“-Dokumentation „Freiheit für die Ukraine – Der Traum des Wilhelm von Habsburg“.

Darüber hinaus berichtet der ORF aktuell in allen regulären Info-Sendungen.

ORF III widmet sich heute den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg bis 13.00 Uhr in „ORF III AKTUELL“ mit Elisabeth Vogel. Anschließend zeigt ORF III die Doku „Wladimir Putin – Rückkehr des russischen Bären“ (13.00 Uhr). Um 14.00 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ zurück und liefert voraussichtlich bis 17.20 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine. Zu Gast im Studio ist dazu Analyst Wolfgang Geier. Im Hauptabend folgt um 20.15 Uhr eine 45-minütige „ORF III AKTUELL“-Live-Sondersendung. ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer lässt im Studio die wichtigsten Entwicklungen des Tages Revue passieren und liefert aktuelle Einblicke.

Programmänderungen am Samstag, 26. Februar

Bereits um 8.00 Uhr steht am Samstag, dem 26. Februar, die erste „ZIB“ auf dem Programm. Ebenfalls bereits fix ist eine weitere „ZIB 2 Spezial“ um 22.50 Uhr. Kurzfristige Änderungen nach Maßgabe, diese werden auch via ORF-Twitter-Account @orf bekanntgegeben.

