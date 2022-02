Schnitzler-Stück „Reigen“ im Bezirksmuseum Josefstadt

Zählkarten für Theater-Abend am 28.2.: info@ergoarte.com

Wien (OTS/RK) - Der Theater-Verein „ergo arte“ gastiert am Montag, 28. Februar, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Um 19.00 Uhr fängt im Festsaal des Museums eine Aufführung des bekannten Schnitzler-Stücks „Reigen“ mit den Darstellern David Czifer, Max Mayerhofer und Mara Koppitsch an. Die Vereinsleute rühren kräftig die Werbetrommel für diesen Abend: „Erleben Sie den rasanten Theater-Klassiker von Arthur Schnitzler in einer Inszenierung von Peter Pausz“. Der Eintritt ist frei. Spenden sind aber willkommen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Ebenso ist die Reservierung von Zählkarten erwünscht: Telefon 0676/69 47 625 bzw. E-Mail info@ergoarte.com.

Laut Angaben des Vereinsteams ist „die unerbittliche Mechanik des Beischlafs“ die treibende Kraft in diesem Bühnenstück, das im Zeichen des „Wechselspiels von Macht, Verführung, Sehnsucht, Begehren, Enttäuschung und dem Verlangen nach Liebe“ steht. Im Bezirksmuseum Josefstadt in der Schmidgasse 18 gibt es laufend Konzerte, Lesungen, Schauspiel-Vorstellungen, Kinder-Programme, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen. Gerne informiert Museumsleiterin Maria Ettl über zukünftige Kultur-Termine: Telefon 403 64 15 bzw. E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Theater-Verein „ergo arte“: www.ergoarte.com

Arthur Schnitzler (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Arthur_Schnitzler

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

