Grüne Wien/Seitz, Stark: Venediger Au muss unverbaut bleiben

Flächenwidmung für Sport & Fun Halle liegt noch bis nächste Woche öffentlich auf

Wien (OTS) - Die Grünen Wien und die Grünen Leopoldstadt setzen sich weiter dafür ein, dass die Venediger Au unverbaut bleibt. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für das Gelände des bereits abgerissenen Radstadions und der noch bestehenden Sport & Fun Halle, auf dem der Fernbusterminal und die Sportarena entstehen sollen, liegt noch bis 2. März 2022 öffentlich auf. Die Bevölkerung kann eigene Stellungnahmen abgeben. Bernhard Seitz, Bezirksvorsteher-Stellvertreter für die Grünen in der Leopoldstadt: „Zwei zentrale Bedingungen für den Beschluss dieser Flächenwidmung fehlen: Die Sport & Fun Halle und die Durchfahrtssperre durch den Grünen Prater. Anstatt den Venediger Au Park mit einer neuen Halle zuzubetonieren und damit eine bestehende Jugendsportanlage aufzulassen, sollten die Angebote der Sport & Fun Halle am Areal am Handelskai integriert werden.“

Die permanente Durchfahrtssperre durch den Grünen Prater für den motorisierten Individualverkehr auch unter der Woche und ein Verkehrskonzept für die angrenzenden Wohnviertel müssen umgesetzt werden, bevor die beiden Einrichtungen in Betrieb gehen. Die Nutzer:innen sollen mit der U-Bahn kommen und dürfen nicht mit dem Auto durch den grünen Prater oder das Wohnviertel geleitet werden.

„Sowohl der Ersatz für die Sport & Fun Halle in der Nähe, als auch die Durchfahrtssperre durch den grünen Prater waren Bedingungen der Grünen für die Errichtung des Fernbusterminals. Die SPÖ hat sich nach ihrer Machtübernahme im Bezirk leider nicht mehr dafür interessiert“, so Seitz.

Kilian Stark, Planungssprecher der Grünen Wien: „Sportarena und des Fernbusterminal werden ihre Umgebung viele Jahrzehnte lang beeinflussen. Jetzt muss daher ihre Integration in die Umgebung so nachhaltig und ökologisch wie möglich gestaltet werden.“

„Die Venediger Au muss unverbaut bleiben, so wie es im Leitbild Grünräume der Stadt Wien von 2020 und in der gültigen Flächenwidmung vorgesehen ist“, so Seitz und Stark abschließend.

Die Flächenwidmung kann hier eingesehen werden: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/aktuell/8340.html

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at