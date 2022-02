Nothilfe für die Ukraine

Die Johanniter bereiten humanitäre Hilfe vor und bitten um Spenden.

Die Johanniter sind bestürzt angesichts der Eskalation in der Ukraine. Niemand hat diesen sinnlosen Krieg gewollt. Jetzt brauchen die Menschen rasche Hilfe Dr. Brandstetter, Bundesgeschäftsführer der Johanniter Österreich 1/2

Die Johanniter prüfen nun Maßnahmen für die akute Nothilfe vor Ort. Gleichzeitig treffen wir Vorbereitungen, um bei Bedarf Geflüchtete in Österreich aufzunehmen und zu versorgen. Dr. Brandstetter, Bundesgeschäftsführer der Johanniter Österreich 2/2

Wien (OTS) - Nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine befürchten die Johanniter eine Zuspitzung der humanitären Situation für Millionen von Menschen in der Region.

„ Die Johanniter sind bestürzt angesichts der Eskalation in der Ukraine. Niemand hat diesen sinnlosen Krieg gewollt. Jetzt brauchen die Menschen rasche Hilfe “, so Dr. Brandstetter, Bundesgeschäftsführer der Johanniter Österreich.

Die Johanniter stehen in engen Austausch mit den Partnerorganisationen in der Ukraine sowie in den Nachbarländern Polen und Ungarn, um die Hilfsaktionen abzustimmen.

„ Die Johanniter prüfen nun Maßnahmen für die akute Nothilfe vor Ort. Gleichzeitig treffen wir Vorbereitungen, um bei Bedarf Geflüchtete in Österreich aufzunehmen und zu versorgen. “

Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine bitten die Johanniter um Spenden für die humanitäre wie auch medizinische Versorgung:

Spendenkonto:

Bank Austria

IBAN: AT30 1200 0006 8404 7707

BIC: BKAUATWWXXX

Stichwort: Ukraine

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at