Ministerin Raab: Neue Online-Informationsangebote für Familien und Frauen

Zwei neue Onlineplattformen bieten schnelle Information rund um finanzielle Unterstützungsleistungen und Serviceangebote für Familien und Frauen

Wien (OTS) - Frauen- und Familienministerin Susanne Raab hat zwei neue Online-Informationsangebote speziell für Familien und Frauen ins Leben gerufen. Das Frauenserviceportal und das Familienportal bieten allen Interessierten eine Fülle an Informationen rund um finanzielle Unterstützungsleistungen und Serviceangeboten für Frauen und Familien in Österreich. Alles auf einen Blick.

Frauenserviceportal bietet Überblick über Beratungsangebote für Frauen und Mädchen

„Mein Ziel ist es, dass alle Frauen und Mädchen in Österreich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ein wichtiges Element dafür ist es, informierte Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wo man Unterstützung und Hilfe in allen Lebenslagen bekommt. Dafür gibt es in Österreich – flächendeckend und regional – spezielle Anlaufstellen für jede Frau und jedes Mädchen“, erklärt Frauenministerin Raab. Im Frauenserviceportal finden deshalb alle Frauen und Mädchen eine Übersicht über diese österreichweiten Beratungsangebote, die kostenlos und vertraulich genutzt werden können – teilweise sogar rund um die Uhr das ganze Jahr, wie etwa die Frauenhelpline. Darüber hinaus bietet es alle wichtigen Informationen der Erstanlaufstellen und Beratungsangebote wie Telefonnummern, Chat-Möglichkeiten und E-Mail-Adressen. „Egal ob es um Fragen zu Beruf, Gesundheit, finanzielle und soziale Sicherheit oder auch um Bedrohung durch Gewalt geht, nutzen Sie bitte dieses Angebot“, so der Appell der Ministerin.

Online-Rechner für Familienleistungen

Herzstück des neuen Familienportals sind die Online-Rechner: Mit diesen Online-Rechnern können Interessierte einfach und unkompliziert individuelle Familienleistungen wie Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, Familienhospiz oder auch den Familienbonus plus per Mausklick berechnen. Selbstverständlich sind auf dem Familienportal auch alle wichtigen Informationen zu den rund 400 Familienberatungsstellen in ganz Österreich rund um die Uhr verfügbar. „Das Familienportal soll Eltern einen guten und schnellen Überblick über relevante Informationen rund um das Thema Familie geben. Mit den unterschiedlichen Online-Rechnern können finanzielle Leistungen für Familien wie zum Beispiel der Familienbonus Plus, den wir ab Juli noch einmal deutlich erhöhen, berechnet werden. Zudem gibt es zahlreiche hilfreiche Serviceangebote und weiterführende Links“, sagt Familienministerin Raab.

Das neu eingerichtete Frauenserviceportal sowie das Familienportal sind zu finden unter:

Frauenserviceportal.gv.at bzw. Familienportal.gv.at





