Bezirksmuseum 9 zeigt 170 historische Ansichtskarten

Kostenlose Besichtigung am Sonntag, 27.2. und Mittwoch, 2.3.

Wien (OTS/RK) - Derzeit zeigt das Alsergrunder Bezirksmuseum (9., Währinger Straße 43) eine Sonder-Ausstellung, in der über 170 historische Ansichtskarten mit mannigfaltigen Motiven aus dem 9. Bezirk zu sehen sind. Von Palais-Bauten bis zum Donaukanal erstrecken sich die Abbildungen. Die Karten sind Leihgaben der am Alsergrund ansässigen Sammlerin Petra Marschner. Vorwiegend stammen diese Schwarz/Weiß-Exponate aus der Zeit zwischen 1900 und 1930. Der ehrenamtliche Museumsleiter, Willi Urbanek, lädt noch an 2 Tagen zur Besichtigung der Schau ein: Am Sonntag, 27. Februar (10.00 bis 12.00 Uhr), und am Mittwoch, 2. März (11.00 bis 13.00 Uhr, 15.00 bis 17.00 Uhr) wecken Bildpostkarten aus alter Zeit bei den Betrachterinnen und Betrachtern nostalgische Gefühle. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Kontakt zum Museum per E-Mail: bm1090@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Alsergrund: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse