Toto: Siebenfachjackpot – 52.000 Euro warten am Wochenende

Solo-Zwölfer in der Steiermark mit rund 4.400 Euro

Wien (OTS) - Die Toto Runde 8A war bereits die siebente in Folge, in der es keinen Dreizehner gab. Damit wartet in der nächsten Runde am Wochenende ein Siebenfachjackpot, und im Dreizehner-Gewinnrang werden dann rund 52.000 Euro liegen.

Knapp dran am großen Erfolg war ein Steirer, der als einziger einen Zwölfer getippt hatte. Er erhält dafür rund 4.400 Euro, und da er auf das System 751 gesetzt hatte, erhöhte er durch systembedingte zusätzliche Elfer und Zehner seinen Gesamtgewinn auf rund 5.800 Euro. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 4, rechnete also nicht mit dem Unentschieden zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund.

Und in der Torwette schließlich gab es weder vier noch fünf richtige Ergebnisse, wodurch es in den ersten beiden Rängen weiterhin Jackpot heißt.

Annahmeschluss für die Runde 8B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8A

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 44.753,83 – 52.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 4.384,50 9 Elfer zu je EUR 108,20 60 Zehner zu je EUR 32,40 173 5er Bonus zu je EUR 4,60

Der richtige Tipp: 1 X X X X / 2 2 1 X 2 1 1 X 1 1 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 9.485,04 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 797,66 Torwette 3. Rang: 38 zu je EUR 12,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 155.544,62

Torwette-Resultate: 2:0 1:1 2:2 2:2 2:2

