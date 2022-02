Städtebund-Aviso: Präsentation des ersten Städtebund-Gleichstellungsindex für Österreichs Gemeinden

Aufholbedarf für Österreichs Kommunen

Wien (OTS/RK) - Der Österreichische Städtebund und das Institut SORA präsentieren in einer Pressekonferenz den ersten Gleichstellungsindex für die kommunale Ebene. Der Gleichstellungsindex untersucht erstmalig systematisch Daten zur Gleichstellung in allen österreichischen Gemeinden. Der Index ist auch das erste Tool in Österreich, dass wissenschaftlich fundiert Daten, Zahlen und Fakten beinhaltet – Zusammenhänge erläutert und auf regionale Unterschiede eingeht.

Dabei wurden 7 Bereiche definiert: Bildung, Demographie, Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Mobilität, Kinderbetreuung, Repräsentation und als 2 Schwerpunkte Gewaltschutz und Pflege.



Denn so Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Gleichstellung muss jetzt sein, Gleichstellung darf weder verschoben noch hinausgezögert werden; Frauen wollen jetzt das, was ihnen zusteht – die gleichen Chancen im Arbeitsleben und in ihrer beruflichen Karriere, Frauen und Männer wollen eine gute und leistbare Kinderbetreuung für ihre Kinder, die mit ihren Arbeitszeiten vereinbar ist und Frauen wollen in allen Bereichen des Lebens gleichberechtigt teilhaben. Das ist eine klare Sache – auch anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentages am 8. März“.



Die Daten der Pressekonferenz:

Donnerstag, 3. März, 10 Uhr 30

Ort: Österreichischer Städtebund, Generalsekretariat; Wien, Rathaus, Stiege 5, Hochparterre

Gesprächspartner*innen:

- Janine Heinz, Expertin des SORA-Instituts

- Thomas Weninger, Generalsekretär des Öst. Städtebundes

Wir laden Medienvertreter*innen sehr herzlich zu unserer Pressekonferenz ein.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation insbesondere mit der Omicron-Variante ist der Zutritt für Medienvertreter*innen zum Saal ausschließlich mit 2G-plus-Nachweis (also geimpft oder genesen und zusätzlich PCR-getestet) sowie mit FFP2-Maske gestattet.



