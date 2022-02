Winter-Paralympics 2022: Hagleitner spendet Händedesinfektionsmittel fürs Paralympic Team Austria

Made-in-Austria-Hygiene soll Athletinnen und Athleten schützen

Salzburg (OTS) - Wie bereits bei den Olympischen Winterspielen kommt das Händedesinfektionsmittel fürs Österreich-Team auch bei den Paralympics von Hagleitner. 1.000 Flakons stellt der Salzburger Hygieneproduzent kostenlos bereit, zugedacht sind sie der ganzen Delegation: Knapp 60 Personen reisen ab 25. Februar 2022 gemeinsam zu den XIII. Paralympischen Winterspielen nach Peking, darunter 16 Athletinnen und Athleten sowie sechs Guides.

„Wunderbare Geste“

Erfreut über die Spende zeigt man sich beim Österreichischen Paralympischen Commitee (ÖPC), Generalsekretärin Petra Huber: „1976 haben die ersten Winter-Paralympics stattgefunden, seither sind unseren Sportlerinnen und Sportlern ganze 332 Medaillen gelungen. Damit steht Österreich, was die Anzahl an Medaillen betrifft, an erster Stelle. Diese hohe Qualität ist uns auch bei unseren langjährigen Ausstattern und Partnern wichtig. Für die Paralympischen Spiele, die unter speziellen Rahmenbedingungen über die Bühne gehen werden, vertrauen wir als ÖPC beim Desinfektionsmittel gern auf Hagleitner. Das Produkt entsteht nach internationalen Qualitätsstandards in Österreich, das ist für uns ein wichtiger Punkt. Die Spende ist eine wunderbare Geste, für die wir sehr dankbar sind.“

Sport und Gesundheit

Stefanie Hagleitner zeichnet im Familienunternehmen fürs Produktsortiment verantwortlich: „Die Paralympics verbinden Nationen, Händehygiene verbindet Menschen. Unsere Athletinnen und Athleten brauchen Sicherheit: Das Desinfektionsmittel soll garantiert wirken und gleichzeitig hautverträglich sein. Sport und Gesundheit gehören zusammen, eines bestimmt das andere. Für Hagleitner ist es eine Ehre, das Paralympic Team Austria unterstützen zu dürfen.“

Hagleitner wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Gesundheit und Glück bei den Winter-Paralympics 2022.

Über Hagleitner

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Österreich, und zwar in Zell am See. Hier hat Hagleitner den Muttersitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Jede weitere Niederlassung ist eine Vertriebsstätte. So agiert das Unternehmen an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern, in 63 Ländern weltweit sind Erzeugnisse zudem über Partner verfügbar.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab; direkt an Privatkunden richtet sich die Marke hagi. An Hagleitner angegliedert ist die Handelsfirma Buls, sie hat sich auf professionelle Gebäudereinigungsartikel spezialisiert.

1.332 Menschen beschäftigt Hagleitner insgesamt; 123,1 Millionen Euro Umsatz hat die Firmengruppe von April 2020 bis März 2021 erreicht, der Exportanteil macht hiervon 44,4 Prozent aus – so die Zahlen aus dem Pandemiejahr.

Familie

Hagleitner Hygiene gibt es seit 1971, dabei ist das Unternehmen fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat 1988 die Geschäfte seines Vaters Johann übernommen und lenkt seither den Betrieb. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie wirken 2021 federführend mit: Katharina leitet den Italienhandel, Stefanie ist für das Produktsortiment sowie für die Konsumentenmarke hagi verantwortlich.

