Circularity Scotland entscheidet sich für RLG, ein Unternehmen der Reconomy Group, als bevorzugten Bieter für die Errichtung einer IT-Infrastruktur für ein DRS (Pfandrücknahmesystem) in Schottland

München (ots/PRNewswire) - Circularity Scotland Limited, der Scheme Administrator für Schottlands Deposit Return Scheme (Pfandrücknahmesystem), hat Reverse Logistics Group (RLG) als bevorzugten Implementierungspartner ausgewählt, um eine moderne und zukunftssichere IT-Lösung für die Verwaltung des Pfandrücknahmesystems in Schottland zu liefern. Während die formellen Vereinbarungen getroffen werden, hat die Arbeit an der Umsetzung bereits begonnen. Es wird das umfassendste System seiner Art werden.

Wegen des vorausschauenden Ansatzes von RLG und seiner langjährigen Erfahrung mit dem weltweiten Betrieb von DRS- (Pfandrücknahme-)- und EPR-Systemen möchte Schottland dieses Know-how nutzen und das effizienteste System der Welt einführen. Im Laufe der Jahre hat RLG bewiesen, dass es in der Lage ist, komplexe Systemeinführungen in verschiedenen Ländern weltweit, darunter Indien und Kanada, schnell und effizient zu implementieren und einzusetzen.

Schottland wid das Pfandrücknahmesystem am 16. August 2023 einführen. Es wird das erste Pfandrücknahmesystem sein, das im Vereinigten Königreich eingeführt wird.

„Ich bin überzeugt, dass sowohl das Fachwissen als auch die Technologie, die wir in dieses Projekt einbringen können, Schottland bei der Entwicklung eines erfolgreichen Pfandrücknahmesystems unterstützen werden, das dem Land helfen wird, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen," sagte Patrick Wiedemann, CEO von RLG. „Seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir mit allen Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette der Rücknahmelogistik zusammen, treiben Innovationen voran und betreiben ausgeklügelte Pfandrücknahmesysteme. Mit der Unterstützung der Reconomy Group und der Entwicklung einer Technologie, die es den Betreibern von Pfandrücknahmesystemen ermöglicht, die Kosten zu senken und die Rücklaufquote von Getränkebehältern zu erhöhen, glauben wir, dass Schottland davon erheblich profitieren wird," fügte er hinzu.

Da immer mehr Länder in Europa und darüber hinaus an Lösungen interessiert sind, die ihre Ziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft unterstützen, insbesondere mit der in Kraft getretenen Richtlinie der Europäischen Union über die Verwendung von Einwegkunststoffen, suchen die Betreiber nach einer Verbesserung der traditionellen Pfandrücknahmesysteme. Da das Pfandrücknahmesystem jahrzehntelang in Betrieb sein wird, muss das IT-Systemdesign von Anfang an die zukünftigen Anforderungen unterstützen.

Paul Cox, CEO von Reconomy Group, sagte: „Dies ist ein fantastisches Beispiel für den Einfluss, den die Reconomy Group auf die globale und lokale Nachhaltigkeit haben kann. Durch die Nutzung des beträchtlichen Fachwissens von RLG und der Dienstleistungskapazitäten in allen unseren Geschäftsbereichen wird dieses Projekt direkt zu unserem Ziel der Reconomy Group beitragen, eine wirklich nachhaltige Welt durch die Schonung endlicher Ressourcen zu schaffen."

Circularity Scotland Limited ist der System-Administrator von Schottlands Pfandrücknahmesystem.

Es handelt sich um eine kommerzielle Organisation, die nicht gewinnorientiert arbeitet. Sie wird die Umsetzung und den Betrieb des schottischen Pfandrückgabesystems auf nachhaltige und effiziente Weise mit einem professionellen Team, erstklassigen Logistik- und IT-Partnern und unter Einsatz modernster Technologie durchführen.

Das Unternehmen wurde von der schottischen Regierung 2021 erfolgreich zum Programmverwalter ernannt und damit beauftragt, die erfolgreiche Einführung und den effizienten Betrieb des Programms sicherzustellen, mit dem Ziel, 90 % der Einweg-Getränkeverpackungen in Schottland zu verwerten.

Das Programm wurde mit einem einfachen Ziel ins Leben gerufen: Schottland soll sauberer und grüner werden.

Reverse Logistics Group ist ein technologiegestütztes Unternehmen mit einer hochgradig skalierbaren Plattform, die alle Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette der Rücknahmelogistik verbindet. RLG stellt sich den globalen Herausforderungen im Bereich der Produkt- und Materialrücknahme mit Hilfe von Technologien, um aus Produktrücknahmen einen Mehrwert zu generieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weltweit zu gewährleisten. Wir arbeiten mit Herstellern, Einzelhändlern und Behörden zusammen, um ein neues Niveau an Business Intelligence, Ressourceneffizienz und Kundenzufriedenheit zu erreichen.

RLG gehört zur Reconomy Group, einem führenden, technologieorientierten Anbieter von Dienstleistungen für die Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, durch die Schonung endlicher Ressourcen eine wirklich nachhaltige Welt zu schaffen. Die Reconomy Group unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Verbesserung ihrer ESG-Ergebnisse und bietet ihre Dienstleistungen in drei Hauptbereichen an - recyceln, einhalten und wiederverwenden.

