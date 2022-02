SPÖ-Sportsprecher Köllner: FIS muss Ski-Weltcup-Rennen in Russland absagen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner hält es für undenkbar, dass der Internationale Skiverband FIS die für das Wochenende geplanten Ski-Weltcupbewerbe in Russland durchführt. Er fordert die FIS auf, die geplanten Bewerbe unverzüglich abzusagen. „Der Internationale Skiverband kann doch nicht so tun, als hätte Russland nicht gerade die Ukraine überfallen. Es kann nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine auch im Sport kein Business as usual geben“, betont der SPÖ-Sportsprecher. **** (Schluss) lp

