ÖAAB: Mit dem 153-Millionen-Euro-Fonds wird die Hospiz- und Palliativversorgung dauerhaft auf sichere Beine gestellt

Nächste Forderung aus dem DNA-Reformprogramm in die Umsetzung gebracht!

Wien (OTS) - „Eine besondere Form der Pflege stellt die Palliativ- und Hospizpflege dar. Menschen mit unheilbaren Krankheiten ein Lebensende in Würde und mit wenig Schmerzen zu ermöglichen, ist dabei das Ziel. Die Stärkung und Unterstützung dieses besonders sensiblen Bereichs ist das Gebot der Stunde. Mit dem heute beschlossenen 153-Millionen-Euro-Fonds wird die Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich dauerhaft auf sichere Beine gestellt“, ist ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut.

„Planungssicherheit, Qualitätssicherung und Ausbildungsmaßnahmen in der Hospiz- und Palliativpflege zu schaffen, ist unsere gesellschaftliche Pflicht. Um den Menschen und ihren Angehörigen in dieser schwierigen Zeit eine unkomplizierte und unbürokratische Stütze zu bieten, und um diese besondere Form der Pflege ausreichend zu fördern, haben wir uns dafür eingesetzt, dass eine Finanzierung sichergestellt wird. Und ganz nebenbei wird eine weitere Forderung aus unserem DNA-Reformprogramm umgesetzt“, so Zarits abschließend.

