gurkerl.at spendet gesamte Marge aller morgigen Bestellungen an die Menschen in der Ukraine

Wien (OTS) - Weil Hilfe schnell und unkompliziert erfolgen muss, wenn sie am dringendsten benötigt wird, hat gurkerl.at kurzerhand entschieden, die gesamte Marge aller Bestellungen, die morgen, am 25.02.2022, bei gurkerl.at eingehen, den hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine zu spenden. Dazu kooperiert Österreichs innovativster Online-Supermarkt wieder mit der Caritas der Erzdiözese Wien. gurkerl.at überweist die Gesamtmarge als Spende an die Caritas der Erzdiözese Wien.

„ Bei uns zählt der Mensch und effektive Maßnahmen. Deshalb war es ein logischer Schritt, dass wir als Unternehmen den Menschen in der Ukraine helfen möchten – und das möglichst schnell und genau so, wie die Hilfe am meisten gebraucht wird. Mit der Caritas der Erzdiözese Wien als Projektpartner wissen wir, dass jeder gespendete Cent den Menschen vor Ort auf beste Weise hilft “, erklärt Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, das spontan ins Leben gerufene Hilfsprojekt. Anders als bei typischen Konzernstrukturen, werden bei gurkerl.at Entscheidungen kurzfristig und dank flacher Hierarchien auf direktem Wege getroffen.

„ Wir sind für diese Hilfe überaus dankbar. Die aktuelle Situation in der Ukraine ist dramatisch: Unsere Mitarbeiter:innen vor Ort berichten von fürchterlichen Zuständen. Schon vor den jüngsten Ereignissen waren im Land knapp 2,9 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 1,5 Millionen Menschen wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land. Die Zahl der Betroffenen wird weiter steigen. Es ist wichtig, dass wir jetzt in unserer Hilfe nicht nachlassen – dass wir deutlich machen, dass wir an der Seite jener Frauen, Männer und Kinder stehen, die diesen Krieg nicht verursacht und die sich diesen Konflikt niemals gewünscht haben. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Hilfe nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch auszubauen. Jede Spende ist hier wichtig “, kommentiert Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien, die Situation.

gurkerl.at lädt alle herzlich dazu ein, morgen (25.02.2022) ihren Wocheneinkauf zu bestellen und so den Menschen in der Ukraine zu helfen – ohne Extrakosten, Aufwand oder Umstände. Die Bestellungen können auch für einen anderen Liefertag getätigt werden – wichtig ist, dass der Bestelleingang am 25.02.2022 erfolgt.

