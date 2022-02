FPÖ – Belakowitsch: Die Zeit ist jetzt reif, die Covid-Tests zurückzufahren!

FPÖ wird dem COVID-19-Zweckzuschussgesetz nicht zustimmen

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien führt an einem Tag mehr Covid-Tests durch als ganz Deutschland. Eine solche Vorgangsweise mag vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt sinnvoll gewesen sein – jetzt aber nicht mehr! Es werden einfach irgendwelche Zahlen herbeigetestet, damit man wieder Horrorzahlen verlautbaren kann. Die Zeit ist jetzt reif, dass man die Tests zurückfährt“, forderte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch in ihrem Debattenbeitrag.

„Angeblich gibt es den Freiheitstag am 5. März, der zwar mit Freiheit gar nichts am Hut hat, aber spätestens dann braucht es das alles nicht mehr. Wenn es nämlich keine 3G-Regel mehr gibt, dann werden auch keine unnötigen Tests mehr für alle Menschen benötigt. Daher sollten nur mehr Personen mit Symptomen und in Krankenhäusern sowie in Pflegeheimen getestet werden – eine solche Vorgangsweise wäre sinnvoll. Daher sind diese bis zum Sankt Nimmerleinstag weiterführenden Zuschusskredite eigentlich hinfällig“, betonte Belakowitsch.

Zu den Covid-Impfungen merkte die FPÖ-Sozialsprecherin an, dass auch in diesem Bereich das Impfkartenhaus kurz vor dem Zusammenbruch stehe. „Schon die eigene Gecko-Kommission sagt dem grünen Gesundheitsminister, dass die Impfung sinnlos und unwirksam ist. Es ist daher nur mehr eine Frage der Zeit, bis Minister Mückstein soweit ist, dies selbst zugeben zu können. Auf alle Fälle werden wir dem COVID-19-Zweckzuschussgesetz nicht zustimmen“, erklärte Belakowitsch.

