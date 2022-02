Lopatka: FPÖ wechselt letzten Rest ihrer politischen Verantwortung endgültig in politisches Kleingeld um

FPÖ-Kurzdebatte zu Botschafterberufung nach Berlin angesichts der Ereignisse in der Ukraine „absolute Themenverfehlung“

Wien (OTS) - „Dass die FPÖ nur ausnahmsweise durch Konstruktivität und Intellektualität glänzt, ist ja nichts Neues. Aber an einem Tag wie heute, an dem der Krieg in Europa Einzug gehalten hat und die Menschen in der Ukraine um ihr Leben fürchten müssen, auf billigste Art und Weise politisches Kleingeld wechseln zu wollen, bestätigt die Verantwortungslosigkeit der FPÖ in einer neuen Dimension“, hält Reinhold Lopatka, außen- und europapolitischer Sprecher der ÖVP, fest. Die von den Freiheitlichen verlangte Kurzdebatte zur Berufung von Michael Linhart als Botschafter in Berlin sei eine „absolute Themenverfehlung“. Während sich die OSZE in Wien zu einer Sondersitzung trifft, erkennt die FPÖ den Ernst der Lage nicht zitiert den Außenminister aus reiner Polemik ins Parlament. Das ist eine Diskreditierung des Hohen Hauses durch die Kickl-FPÖ.



Lopatka: „Michael Linhart ist ein Spitzendiplomat, der der Republik Österreich stets treu gedient hat. Ob als Botschafter, Generalsekretär im Außenamt oder zuletzt als Außenminister. Er ist fachlich über jeden Zweifel erhaben. Dass die FPÖ versucht, ihn auf billigste Art und Weise zu diskreditieren, ist eigentlich eine Schande.“ Dass die FPÖ stets eine bedenkliche Nähe zum Putin-Regime hatte und wohl nach wie vor habe, sei eine weitere Facette, die zeige, wie sich die Freiheitlichen wohl gerne positionieren würden. „Klar ist, dass die Mehrheit der im Parlament vertretenen Parteien ihre Verantwortung für Österreich und die Menschen wahrnimmt und für eine starke Rolle Österreichs in einer starken EU eintritt. Die FPÖ hat sich dabei einmal mehr disqualifiziert. Vielleicht wachen die vernünftigen Kräfte dort rechtzeitig auf und beenden den Kickl-Spuk rasch“, schließt Lopatka. (Schluss)

