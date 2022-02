Ausgezeichnete informatische Uni-Abschlussarbeiten kommen am häufigsten aus Wien und Oberösterreich

Pandemie soll kein Karriere-Hindernis für Studierende werden – Last Call für Einreichungen

Wien (OTS) - Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) sucht die besten Informatik-Masterarbeiten von Universitäten und Fachhochschulen aus ganz Österreich. Der IKT Think-Tank vergibt seit 1988 jährlich den OCG Förderpreis für herausragende Masterarbeiten auf dem Gebiet der Informatik und Wirtschaftsinformatik an Studierende österreichischer Universitäten. Seit 2008 wird auch der OCG Förderpreis FH für Studierende der Fachhochschulen jährlich vergeben. Die beiden Förderpreise sind mit je Euro 2.000,- dotiert.

TU Wien führt Preisträger*innen Liste an

Die meisten OCG Förderpreise sowie Heinz Zemanek Preise für hervorragende Doktorarbeiten (Vergabe seit 1985) gingen bisher an Studierende aus Wien. Davon 39 Mal an Studierende der TU Wien - eine Universität, deren Studierende fleißig einreichen. Vier Preise gingen an Studierende der Uni Wien, zwei an WU Absolvent*innen.

Platz 2 geht an die JKU Linz

An zweiter Stelle liegt die JKU Linz mit 12 Preisträger*innen, gefolgt von der TU Graz mit sieben Preisträger*innen seit 1985. Die Universität Klagenfurt sowie die Universität Salzburg können je zwei Preisträger*innen mit ausgezeichneten Informatik-Abschlussarbeiten verzeichnen. Beim OCG Förderpreis FH führt die FH Oberösterreich die Liste der Preisträger*innen an. 11 von 16 Preisen gingen an Studierende dieser FH.

“ Preise sind besonders zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere ein wertvolles Mittel, um sich von der Masse abzuheben und in akademischen Kreisen ernst genommen zu werden. Wir wollen auch Studierende aus Universitäten und Fachhochschulen anderer Bundesländer ermuntern, ihre mit Sehr Gut benoteten Abschlussarbeiten bei der Jury einzureichen ”, erklärt OCG Präsident Wilfried Seyruck.

Pandemie isoliert Studierende

Gabriele Kotsis, Professorin für Informatik an der JKU Linz, die selbst sowohl den OCG Förderpreis als auch den Heinz Zemanek Preis gewonnen hat, sieht aktuell eine Entwicklung, dass durch die Pandemie und die Universitäten im Distance-Learning, der Austausch zwischen Studierenden und Professor*innen stark abgenommen hat. Dadurch werden weniger Studierende motiviert, solche Chancen zu ergreifen. “ Wir Lehrende an den Unis und FHs müssen im Hinterkopf behalten, dass jetzt viele junge Leute sehr isoliert ihr Studium betreiben und müssen vielleicht noch stärker auf unsere Studierenden zugehen und sie zum Einreichen motivieren ”, so die ehemalige OCG Präsidentin.

Heinz Zemanek Preis – bis 21. März nominieren

Die Nachwuchsförderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Bereich Informatik und Kommunikationstechnologie ist der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) seit jeher ein Anliegen. Alle zwei Jahre vergibt die OCG den Heinz Zemanek Preis für hervorragende Dissertationen auf dem Gebiet der Informatik. Hierfür müssen Universitäten Ihre Doktorandinnen und Doktoranden nominieren. Der nach dem österreichischen Computer-Pionier benannte Heinz Zemanek Preis ist mit € 5.000,- dotiert. Das Nominierungsverfahren für den Heinz Zemanek Preis läuft noch bis 21. März 2022.

Last Call für OCG Förderpreise - jetzt einreichen!

Der Call zum OCG Förderpreis 2022 für ausgezeichnete Diplom- und Masterarbeiten jeweils für Universitäts- und FH-Studierende läuft noch bis 28. Februar 2022.



