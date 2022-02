AVISO, 24. 2.: TV-Ansprache des Bundespräsidenten zur aktuellen Lage in der Ukraine

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich heute, am 24. Februar 2022, in einer Fernsehansprache im Anschluss an die „ZIB 1“ in ORF 1 und ORF 2 zur aktuellen Lange in der Ukraine an die Bevölkerung wenden.

Der ORF wird Radio- und Fernsehstationen audiovisuelles Material der Ansprache in Sendequalität (HD) kostenlos zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse bitte newsco @ orf.at.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at