Unser Journalismus hat Gewicht: Die OÖNachrichten bleiben auf Erfolgskurs

Linz (OTS) - Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) zeigen einmal mehr: Die OÖNachrichten sind die Zeitung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Qualitativ hochwertige Berichterstattung und fundierte Analysen verbunden mit gut recherchierten, regionalen Inhalten aus unserem Land sind vor allem in unruhigen Zeiten ein wichtiger Faktor. Das spiegeln auch die aktuellen Zahlen der ÖAK: 101.658 verkaufte Exemplare (davon 12.986 Stück ePaper) erreichen täglich die Leserinnen und Leser der Oberösterreichischen Nachrichten.

„Das Interesse der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher an lokalem Qualitätsjournalismus zeigt sich nicht nur an unseren verkauften Exemplaren, sondern auch an der Abonnentenquote von 92,8 Prozent*“, sagt Geschäftsführer Mag. Gino Cuturi, MBA. Die Zahl der verkauften Abonnements konnte im Jahr 2021 weiter gesteigert werden:

Mit einem Jahresschnitt von 94.330 Abonnements sind die OÖNachrichten in diesem Bereich die drittgrößte Tageszeitung Österreichs.

Starke Zahlen im digitalen Bereich

Die OÖN-Leserfamilie schätzt nicht nur die Printausgabe, auch das Online-Angebot auf nachrichten.at punktet mit stets aktueller und hochwertiger Information. Vor allem im digitalen Bereich können die OÖNachrichten mit starken Verkaufszahlen aufwarten: Die verkaufte Auflage der Digital-Abonnements beläuft sich auf 12.986 Stück, was einer Steigerung von 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

* Quelle: ÖAK, JS 2021, verkaufte Auflage, Mo–Sa, davon 12.986 ePaper

Rückfragen & Kontakt:

Martin Prinz, MSc, Leitung Lesermarketing & Vertrieb OÖNachrichten

martin.prinz @ nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-584



Antonia Koch, BSc, Marketingleiterin OÖNachrichten

a.koch @ nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-524



Für nähere Informationen zu den Werbemöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: anzeigen @ nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-518.