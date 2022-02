SPÖ-Kucher: Was Regierung im Krisenmanagement angreift geht schief - jetzt schlägt sie kurz und klein, was in Wien gut funktioniert

Von Impfkampagne über positive Impfanreize hat Regierung alles verbockt – Internationales Vorbildmodell „Wien gurgelt“ soll jetzt auch noch zerstört werden

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der heutigen Plenardebatte zu den Tagesordnungspunkten des Gesundheitsausschusses, stellt der SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher fest: „Alles was die Regierung im Krisenmanagement angreift geht schief.“ Er erinnert dabei an die brach liegende Impfkampagne und an die an der Bundesregierung gescheiterten positiven Impfanreize, die die SPÖ bereits seit dem Sommer vorigen Jahres gefordert hatte. Dem aber nicht genug, die Bundesregierung wolle nun auch zerstören, was auch im internationalen Vergleich sensationell funktioniere: „‚Alles gurgelt‘ in Wien ist ein internationales Vorbildmodell. Die ganze Welt fragt sich, wie so etwas so sensationell funktionieren kann. Jetzt schlägt die Bundesregierung auch noch kurz und klein, was in Wien gut funktioniert. Als hätten wir nicht genug Probleme mit all den - durch die Bundesregierung selbst - verursachten Pannen“, urteilt Kucher abschließend scharf. ****(Schluss) lk/up





