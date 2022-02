A1 CEV BeachVolley Nations Cup: Länderspiel-Atmosphäre auf dem Wiener Heumarkt!

Gemeinsam mit dem europäischen Verband CEV veranstaltet das Team um Hannes Jagerhofer vom 2. bis 7. August 2022 im Herzen der Stadt die erste Team-EM der Geschichte.

Wien (OTS) - Wien verteidigt seinen Ruf als Welthauptstadt des Beachvolleyballs: Nach den bereits legendären Turnieren auf der Donauinsel und der fantastischen EM 2021 auf dem Heumarkt gelang es Veranstalter Hannes Jagerhofer und seinem Team erneut, gemeinsam mit dem europäischen Volleyballverband CEV ein einzigartiges Spektakel auf die Beine zu stellen: Vom 2. bis 7. August ist die Beach-Oper im Herzen der Donaumetropole Austragungsort des A1 CEV BeachVolley Nations Cups!

Zum ersten Mal in der Historie werden dabei die Team-Europameister gekürt - in einem Format, das neben jeder Menge Spannung und Überraschungsmomenten vor allem eines verspricht: Länderspiel-Atmosphäre! „Wir möchten unseren AthletInnen mehr Möglichkeiten schaffen, auf höchstem Niveau zu spielen, und wir sind zuversichtlich, dass dieses wirklich einzigartige Format eine echte Show bieten wird, die Aktiven, Fans und Medien gleichermaßen gefällt“, sagt CEV-Präsident Aleksandar Boričić. Hannes Jagerhofer: „Ich freue mich sehr, dass wir den besten Fans der Welt damit wieder etwas absolut Neues, diesmal sogar eine Weltpremiere bieten können!"

Kampf der Nationen und ein Golden Set

Zum Turniermodus: Spielberechtigt sind die sieben besten Beach-Nationen Europas gemäß des CEV-Rankings – plus das Gastgeberland. Die jeweiligen Teamchefs nominieren ihre zwei besten Damen- und Herren-Teams. Die Länderspiele finden im Best-of-Three-Format statt. Zunächst spielen die zweitbesten Teams gegeneinander, dann die Top-Duos. Bei Gleichstand entscheidet ein Golden Set. Die Teamchefs geben ihre Aufstellung unmittelbar vor dem Beginn dieses Entscheidungssatzes bekannt

A1 weiterhin Titelsponsor

Bei den langjährigen und treuen Partnern rief das Event, das bereits im Vorfeld für großes internationales Aufsehen in der Beachvolleyball-Szene sorgt, Begeisterung hervor. So sagte neben dem Bund und der Stadt Wien, bei der Kick-off-Pressekonferenz repräsentiert durch Finanzstadtrat Peter Hanke, auch A1, Wegbegleiter der ersten Stunde, seine Unterstützung zu und bleibt für weitere drei Jahre am Ball.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler musste aufgrund der kurzfristig angesetzten Regierungserklärung seine Teilnahme an der PK absagen, ließ Hannes Jagerhofer aber folgendes Statement zukommen: „Die EM im Vorjahr war eines der Highlights meiner bisherigen Amtszeit. Ich bin sicher, dass das neue Wettkampfformat mit Länderspiel-Atmosphäre seine Wirkung nicht verfehlen wird. Ich wünsche dem gesamten Team gutes Gelingen bei Vorbereitung und Umsetzung dieses vielversprechenden, neuartigen Events."



