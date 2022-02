Litschauer/Grüne: Unterlagen der Global2000-Anzeige zu gravierenden Sicherheitsmängel im Atomkraftwerk Mochovce Besorgnis erregend

EU-Kommission muss sich einschalten und Aufklärung und Sicherheit in dieser Anlage sicherstellen

Wien (OTS) - „Die Unterlagen der Anzeige, die Global2000 heute wegen gravierender Sicherheitsmängel im dritten Reaktorblock im Atomkraftwerk Mochovce gegen die slowakische Atomaufsicht bei der slowakischen Kripo eingebracht hat, sind wirklich Besorgnis erregend. Wir müssen alles tun, damit dieser Reaktor nicht in Betrieb geht und ganz Mitteleuropa gefährdet. Ich erwarte mir nun, dass sich sowohl die EU-Kommission, die ‚European Nuclear Safety Regulators Group‘ (ENSREG) als auch die ‚Western European Nuclear Regulators Association’ (WENRA) einschalten und für Aufklärung und Sicherheit in dieser Anlage sorgen und dies nicht der slowakischen Atomaufsicht überlassen“, fordert der Anti-Atom-Sprecher der Grünen, Martin Litschauer.

„Die Situation in der Ukraine und die Gefährdung der Atomanlagen machen deutlich, dass diese Technologie in der zivilen Nutzung schon gefährlich ist, aber im Kriegsfall nicht beherrscht werden kann. Deshalb dürfen wir nicht noch mehr Reaktoren in Betrieb nehmen und müssen den Atomausstieg weiter vorantreiben. Die Energieversorgung auf Basis Erneuerbarer Energie ist die Zukunft“, ist Litschauer sich sicher.

