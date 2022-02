ÖAK 2. HJ 2021: „Heute“ Nummer-1 in Wien und österreichweit

Die Erfolgsgeschichte geht weiter, „Heute“ ist die Nummer-1-Gratis-Tageszeitung in Wien und österreichweit.

Wien (OTS) - Mit einer Druckauflage von 508.425 Zeitungen und einer verbreiteten Auflage von 493.746 Exemplaren – davon 8.677 ePaper – ist „Heute“ weiterhin die auflagenstärkste Gratis-Tageszeitung in Österreich. Bei der Druckauflagebedeutet das gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 ein Plus von 29.774 täglichen Exemplaren. Das ist ein Vorsprung zum nächstgereihten Mitbewerber in der Mediengattung Gratis-Tageszeitungen von 28%!

Nummer-1 Tageszeitung in Wien, Erfolg in den Ländern

In Wien steigert „Heute“ die verbreitete Auflage von 262.540 auf 285.126 Stück davon 8.677 ePaper – damit liegt der Vorsprung zum nächstgereihten Mitbewerber im Bereich Gratis-Tageszeitung auch hier bereits über 10%.

In Niederösterreich verbessert sich „Heute“ in der täglich verbreiteten Auflage von 124.141 auf 128.297 Stück. In Oberösterreich liegt diese bei 80.323.

Im Stammgebiet– dazu zählen Wien und Niederösterreich – werden somit 413.423 Exemplare verbreitet.

„Neben erfolgreichen Vertriebsaktivitäten – insbesondere durch Kooperationen mit Lebensmittelhändlern und Schwerpunkt-Vertriebsaktionen in Wohnsiedlungen – stellen wir nach den vielen Lockdowns auch eine anwachsende Offline-Sehnsucht und damit einhergehende steigende Nachfrage nach ‘Heute‚ fest, die zu unseren Auflagensteigerungen geführt hat“ , resümiert Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

„Wunderbar, dass so viele Leserinnen und Leser ,Heute´ weiterhin schätzen oder zurückgewonnen werden konnten. Der Mix aus seriöser Information und guter Unterhaltung wird immer beliebter, der Verzicht auf Marktschreierei, die Einhaltung ethischer Kriterien und eine Berichterstattung mit Augenzwinkern machen uns unverwechselbar. Mein Dank geht an alle Leserinnen und Leser, die wir begleiten dürfen,“ sagt „Heute“-Chefredakteur Christian Nusser.

„Wir freuen uns sehr, die 500.000-Auflagen-Marke durchbrochen zu haben. Für unsere Inserenten bedeutet das eine maximale Präsenz ihrer Kommunikationsbotschaften und damit Werbeerfolg mit der im 2. HJ. absoluten Nr. 1 Tageszeitung in Wien“ , so Sales-Geschäftsführer Gernot Fischer, Bakk. Phil. MBA.

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Einerseits ist es die Media-Analyse (MA), andererseits die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK).

Die ÖAK kontrolliert die gemeldeten Auflagenzahlen von Printmedien und bietet Informationen über die detaillierte Auflagenstruktur eines Printmediums. Die ÖAK misst im Unterschied zur Media-Analyse nicht deren Leserinnen und Leser, sondern die Auflagenzahlen. Die Media-Analyse ist die größte Studie zur Erhebung des Medienkonsums und gilt als Leitwährung für Reichweiten.

Quelle: ÖAK 2. Halbjahr 2021 verglichen mit 1. Halbjahr 2021; „Heute“ wird in der Auflagenkategorie „Tageszeitung Gratis“ Mo-Fr ausgewiesen. „Stamm“ ist eine Tarif-Kategorie, in der Printmedien regional zusammengefasst werden. Für „Heute“ sind dies Niederösterreich und Wien, wobei die Wien-Ausgabe auch im Burgenland vertrieben wird. Die Gesamtausgabe umfasst die regionalen Ausgaben NÖ, OÖ und Wien.

