SPÖ-Köchl fordert Lehrabschlussoffensive für alle Lehrlinge in Pandemiezeiten

Wien (OTS/SK) - „Die Lehrlinge müssen auf ihrem Weg zur Lehrabschlussprüfung (LAP) verstärkt gefördert und unterstützt werden. Sämtliche finanziellen und administrativen Hürden sind von der Bundesregierung zu beseitigen, damit der Kopf frei für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung ist“, stellte SPÖ-Lehrlingssprecher Klaus Köchl Donnerstag in der Nationalratsdebatte fest und brachte einen Antrag an die Türkis-Grünen-Regierung ein in dem eine Lehrabschlussprüfungsoffensive verlangt wird. ****

Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort werden in dem Antrag aufgefordert, eine Lehrabschlussprüfungsoffensive in Betrieben sowie überbetrieblichen Ausbildungsstätten für Lehrlinge zu starten. Es geht um eine generelle, österreichweite Kostenübernahme der Vorbereitungskurse für die Lehrabschlussprüfung und eine verstärkte Informationskampagne über derzeitige Förderungen sowie mögliche Unterstützungen der Lehrlinge. Bestehende Coaching-Programme sind auf alle Lehrlinge – in betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten – auszuweiten. Derzeit sind Lehrlinge in überbetrieblichen Ausbildungsstätten noch ausgenommen. „Das ist eine Hürde, die beseitigt werden muss. Schließlich stehen auch die Lehrlinge in den ÜBAs ebenso vor der Lehrabschlussprüfung und sind gleichwertig zu fördern“, ist Köchl überzeugt. Er forderte darüber hinaus, dass die Vorbereitungszeit mit Arbeitszeit gleichzusetzen ist und betonte, dass „vor allem in Pandemiezeiten wirklich jede Möglichkeit genutzt werden muss, um alle Lehrlinge zu unterstützen, dass die Abschlussprüfung gelingt“.

„Wir stellen den Antrag jetzt, damit die Lehrlinge offensiv auf dem Weg zur Lehrabschlussprüfung gefördert und unterstützt werden – und zwar alle. Die Differenzierung zwischen Lehrlinge in Betrieben und in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ist vor allem in Pandemiezeiten fehl am Platz“, schloss Köchl. (Schluss) PP/up

