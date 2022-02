Jubiläumskonzert „50 Jahre FBG“ im Bezirksmuseum 21

Platz-Reservierungen für 26.2. via E-Mail: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Wegen der Corona-Pandemie konnte der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ im Vorjahr nicht sein 50-Jahre-Bestandsjubiläum feiern. Die für November angesetzte Musik-Veranstaltung musste ausfallen. Jetzt wird es klappen: Das bunte „Jubiläumskonzert ‚50 Jahre FBG‘“ findet am Samstag, 26. Februar, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) statt. Um 18.00 Uhr beginnen die Wohlklänge. Das ehrenamtliche Vereinsteam hat ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Die Mitwirkenden sind schon lang den Beethoven-Freunden verbunden. Der Eintritt ist frei.



Die Vereinsleute erhoffen Spenden der Zuhörerschaft. Neben der Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen werden die Gäste um Platz-Reservierungen ersucht: Telefon 271 96 24. Informationen und Vormerkungen per E-Mail: eva.krapf @ gmx.at. Dargeboten wird ein Musik-Programm für (fast) jeden Geschmack mit Gesängen und Instrumental-Stücken. An diesem Abend ertönen schöne Stimmen sowie Klavier, Klarinette, Bratsche und andere Tonwerkzeuge. Von Operette und Wienerlied bis zu Schlager und Chanson reicht die breite Palette beschwingter und bewegender Melodien.



10 bewährte Künstlerinnen und Künstler treten beim kommenden „Jubiläumskonzert“ auf: Felix Brachetka, Petra Chiba, Judith Engel, Andreas Hirsch, Manfred Hohenberger, Atsuko Kawamura, Eva Krapf, Rudolf Melchart, Manfred Schiebel, Thomas Schmidt. Zusätzlich sorgt der „Frauenchor Floridsdorf“ für klangliche Akzente. Informationen zur Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“: www.beethoven-gedenkstaette.at.



Koordinator verschiedenster Kultur-Veranstaltungen im Saal des Museums im „Mautner Schlössl“ ist der auf freiwilliger Basis arbeitende Leiter, Ferdinand Lesmeister. Der Bezirkshistoriker ist unter der Rufnummer 0664/55 66 973 erreichbar und erteilt auch gerne Auskünfte per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

• Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

• Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/



(Schluss) enz



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse