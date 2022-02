10 k Beratung: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) veröffentlicht die „Grundsätze ordnungsgemäßer Transferberatung (GoTB)"

Speyer, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Bedarf an Transfergesellschaften ist in den letzten Jahren – Stichwort Transformation – stark gestiegen. Die Leistungen und Qualitäten der Transferanbieter im Markt sind jedoch sehr unterschiedlich. Es war mithin an der Zeit, Qualitäten einer Transferberatung/Transfergesellschaft zu formulieren, die Betrieben, Mitbestimmung und vor allem den Mitarbeitenden Sicherheit geben. „Das Instrument der Transfergesellschaft ist für eine Wirtschaft im Wandel eines der wenigen Instrumente, die Mitarbeitern eine gesicherte Perspektive bietet. Mit Hilfe der vorgestellten Grundätze einer Transferberatung finden alle Beteiligten eine Orientierung bei der Auswahl und den Leistungen einer guten Transfergesellschaft", sagt Stefan Detzel von der 10 k Beratung, der sich seit 10 Jahren im Vorstand des Fachverbandes engagiert und an den vorgestellten Grundsätzen intensiv mitgearbeitet hat.

„Wir sind froh, dass die Transfergesellschaft mit diesen Grundsätzen prinzipiell aufgewertet wird....und nehmen uns die Freiheit, diese Grundsätze nicht nur zu übernehmen, sondern bereits seit längerem höhere Maßstäbe bei 10 k anzusetzen. Trotzdem ist es wichtig, die Qualität der Transfergesellschaften im Rahmen einer Selbstverpflichtung abzusichern", ergänzt Silvia Kohlberger, Geschäftsführerin der 10 k Beratung.

Die 10 k Beratung ist eine der führenden Beratungen zur Workforce Transformation in Deutschland. Gemeinsam mit Unternehmen und Mitbestimmung entwickeln wir Instrumente, die einerseits eine Belegschaft auf neue Herausforderungen neu qualifiziert und andererseits – sollte eine Perspektive im Unternehmen nicht mehr gegeben sein, den betroffenen Mitarbeitenden eine gute berufliche Zukunft ermöglichen soll. Dazu gehören auch Transfergesellschaften.

Download der Grundsätze unter: https://www.10k.de/GoTB

