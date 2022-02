Neue Folgen „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ ab 26. Februar in ORF III

Siebente Staffel startet mit Experimentalfilm „The Song Nobody Knows“ von Rainer Kohlberger

Wien (OTS) - Das Förderprogramm „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) in Kooperation mit ORF III Kultur und Information startet in die siebente Staffel. Elf innovative Filmprojekte von Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern werden im Laufe des Jahres ihre Premieren im Frühprogramm von ORF III feiern.

Den Auftakt macht Rainer Kohlberger am Samstag, dem 26. Februar, mit dem Experimentalfilm „The Song Nobody Knows“ (9.00 Uhr). Der Film beschäftigt sich mit Ur-Geräuschen menschlicher Artikulation: Im Kurzfilm ist ausschließlich Atmen, Stöhnen, Schreien und Brüllen zu hören, diese Geräusche werden als Gegenteil einer „glatten“ Sprache dargestellt. Kohlberger arbeitet im Film mit „Found Footage“. So treten im Film mehrere bekannte Charaktere aus unterschiedlichen Hollywoodfilmen auf, deren Gesichter offensichtlich gefälscht dargestellt werden. Durch eine aktualisierte Spielart der Technik des „Found Footage“ werden die Bilder in ein „neuronales Netzwerk“ transmutiert und dabei abstrakte Gesichtsmerkmale von Machine-Learning-Algorithmen gelernt. Rainer Kohlberger versucht, durch die Verfremdung der Charaktere außerdem Merkmale wie Geschlecht und Alter aufzulösen, indem keine eindeutige Zuordnung durch die Geräusche möglich ist.

Am 26. März folgt die Virtual-Reality-Arbeit von Uwe Brunner, Katja Bettina Lange und Joan Soler-Adillon. In „The Smallest of Worlds – A Social Landscape of Collected Privacy“ (9.40 Uhr) erkundet das Künstler/innen-Trio den privaten Raum und dessen Bedeutung in Zeiten der Pandemie. Hunderte Menschen aus mehr als 40 Ländern haben an dem Projekt teilgenommen und Fotos und Videos ihrer Wohnungen und Häuser geschickt. Aus diesen Dokumenten haben die Künstler/innen ein Virtual-Reality-Erlebnis geschaffen, dessen dreidimensionale Objekte die Zeit der Selbstisolation und der Zurückgezogenheit während der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 porträtieren. Im Zuge der ORF III-Reihe „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ werden Ausschnitte der Installation gezeigt und Einblicke in den Entstehungsprozess und die Arbeit der drei Künstler/innen gegeben.

„GLITCHBODIES“ von Rebecca Merlic feiert am 30. April Premiere in ORF III (9.30 Uhr). Merlic hat für ihren Kurzfilm rund 30 Protagonistinnen und Protagonisten in Europa und Asien 3D-gescannt und gemeinsam mit ihnen eine Dramaturgie erstellt. Im Sinne eines digitalen Laufstegs birgt der Film intime Erzählungen und Einblicke in die Welt der Porträtierten, die in der LGBTQ+ Drag-Szene verortet sind. Mit Hilfe von neuen Technologien und virtuellen Welten als auch durch konventionelle Filmaufnahmen wird eine neue Art von Film generiert, in dem Virtualität, Digitalität und Realität verschmelzen.

Im Laufe des Jahres werden in der ORF III-Sendreihe „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ auch die neuesten Arbeiten von AROBOTA+, Adnan Balcinovic, Enar de Dios Rodríguez, Eva Egermann & Cordula Thym, Katharina Rabl, Marthin Rozo, Katharina Swoboda und Clara Trischler zu sehen sein.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at