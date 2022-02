Lotto: Dreifachjackpot mit 3,5 Mio. und Doppeljackpot mit 390.000 Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus und 3 Joker nach Jackpot

Wien (OTS) - Was war das für eine Lotto Runde am Mittwoch – erneut kein Sechser, erneut kein Fünfer mit Zusatzzahl, und dennoch vier Hochgewinne. Erst einmal gab es bei „6 aus 45“ keine „sechs Richtigen“ und auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl. Damit wartet beim Sechser ein Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen Euro, und beim Fünfer mit Zusatzzahl ein Doppeljackpot mit etwa 390.000 Euro. Eine derartige Konstellation hat es in der Lotto Geschichte übrigens bisher erst zweimal – im April und im Juni 2020 – gegeben.

LottoPlus

Zum zweiten Mal in Folge gab es einen Solo-Sechser bei LottoPlus, der gewinnbringende Wettschein, ein Quicktipp mit vier Tipps, wurde im Mostviertel in Niederösterreich aufgegeben. Der richtige Tipp war mehr als 288.000 Euro wert. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 350.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich stand ein Jackpot auf dem Spiel, und der wurde von drei Spielteilnehmerinnen bzw. Spielsteilnehmern geknackt. Jeweils rund 136.500 Euro wandern nach Niederösterreich und zweimal nach Tirol.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Februar 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.388.666,61 – 3,5 Mio. warten DJP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 243.063,57 112 Fünfer zu je EUR 1.197,20 235 Vierer+ZZ zu je EUR 171,10 4.832 Vierer zu je EUR 46,20 6.338 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 79.792 Dreier zu je EUR 5,00 220.224 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 3 21 23 35 43 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Februar 2022

1 Sechser zu EUR 288.115,50 61 Fünfer zu je EUR 1.106,30 2.781 Vierer zu je EUR 21,60 43.665 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 27 31 34 37 39 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Februar 2022

3 Joker zu je EUR 136.504,30 11 mal EUR 8.800,00 114 mal EUR 880,00 1.198 mal EUR 88,00 11.289 mal EUR 8,00 102.559 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 2 3 1 1 3

